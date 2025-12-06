Paolo Ruffini sulla morte del padre: “Mi ha aspettato prima di andarsene, la sua ultima parola è stata malachite”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Paolo Ruffini si è commosso ricordando il padre nello studio di Verissimo. Silvia Toffanin ha provato a farlo sorridere: "Vorrei parlare con te, ma sei peggio di me". Il conduttore e attore, quindi, ha raccontato che suo padre lavorava in Marina e gli ha impartito un'educazione molto rigida. Tra tre fratelli, lui è quello che ha avuto più scontri con il padre "ma nell'ultimo periodo era un mio fan, ci siamo addolciti molto".

Paolo Ruffini ricorda le ultime ore di suo padre

Paolo Ruffini ritiene una grande fortuna il fatto di essere stato al fianco di suo padre fino all'ultimo momento: "Mi ha aspettato. Se n'è andato una notta e io ero lì accanto a lui. È strano da dire, ma il giorno in cui mi sono sentito più vicino a mio padre è il giorno in cui se n'è andato, però è stata una notte bellissima, di preghiere e gratitudine. È stato molto bello". Poi ha confidato: "L'ultima parola che mi ha detto è malachite, che è una pietra che io mi porto sempre dietro. Io sono appassionato di minerali, di pietre". Quindi ha tirato fuori dalla tasca una malachite: "Questa era sul suo comodino, io me la porto sempre dietro. È come se lui fosse entrato un po' in me. Le persone che mi conoscono bene dicono che da quando se n'è andato gli assomiglio di più". Il padre di Paolo Ruffini è morto il 22 febbraio del 2022.

Paolo Ruffini fidanzato con Barbara Clara Pereira, il rapporto con la ex moglie

Paolo Ruffini ha confidato che gli piacerebbe diventare papà, ma non adesso. Da quattro anni è fidanzato con Barbara Clara Pereira, l'attrice che interpretava Viola Castelli nella soap CentoVetrine: "Ne parliamo, se dovesse accadere saremmo felici, ma è una cosa che ancora ha bisogno di sedimentare un attimo. Poi non è una cosa su cui ci si accanisce". Intanto ha ribadito di avere un ottimo rapporto con la sua ex moglie Claudia Campolongo, con la quale è stato sposato dal 2007 al 2013. Tra la sua ex e la sua attuale compagna ci sarebbe grande equilibrio: "È semplice quando sono due donne intelligenti e riescono a trovare un equilibrio sapendo che l'amore non ha una posizione fatta di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo. Gli amori sono tanti, si spostano". E ha concluso: