Paolo Ruffini innamorato di Barbara Clara Pereira: “Con lei sono pronto a diventare padre” Paolo Ruffini si confida al settimanale “Visto” e presenta la sua compagna Barbara Clara Pereira: “Anche lei fa l’attrice e sogno di diventare padre con lei”.

Il Paolo Ruffini che non t'aspetti. Il comico e regista, fresco di un nuovo film al cinema – Ragazzaccio, si confida al settimanale "Visto" e presenta la sua compagna Barbara Clara Pereira: "Anche lei fa l'attrice". E non solo: "Pittrice, insomma, artista a tutto tondo". Con lei, Paolo Ruffini è sicuro di mettere su famiglia. All'età di 43 anni è arrivato il momento: "Sono convinto di averla sempre avuta nei miei sogni".

Le parole di Paolo Ruffini

Paolo Ruffini confessa a "Visto" la volontà di fare un salto verso la paternità: "Con la mia compagna ci stiamo attrezzando. L’ho trovata da poco. Si chiama Barbara Clara e fa anche lei l’attrice. Poi è pittrice: insomma, è un’artista a tutto tondo. Con lei mi sento davvero pronto per vivere l’esperienza della paternità". Ma cosa l’ha particolarmente affascinato di Barbara? Lui replica:

Sono convinto di averla sempre avuta nei miei sogni e poi l’ho trovata nella realtà. Quando l’ho incontrata, ho esclamato: “Eccola!”. L’ho sognata tanto! Mi son ricordato del sogno che facevo. Lei è sudamericana, è nata in Venezuela e poi è venuta quando aveva vent’anni qui in Italia perché il papà è friulano. È mora ed è molto bella. Ha un’anima pura e sincera. A me è sempre capitato di trovare donne pretenziose e capricciose ed è la prima volta, una delle poche volte, che ho trovato una persona che non chiede nulla ma ha solo il desiderio di dare, di amare. Questa sua peculiarità l’ho trovata semplicemente meravigliosa.

Chi è Barbara Clara Pereira

Barbara Clara Pereira è nata in Venezuela, da padre friuliano e madre portoghese. È un'appassionata di cinema, ma ama anche molto l'arte e le piacciono le mostre. È molto brava ai fornelli, come ha rivelato proprio Paolo Ruffini, le piace cucinare le specialità del Sudamerica. È nata a Maturin nel 1981, diventa famosa quando nel 2000 partecipa a "Miss Italia nel Mondo" e vince il concorso. Successivamente al lavoro di modella affianca quella dell'attrice. Ha formato con Andrea Delogu il duo musicale Cinema2, noto anche negli Stati Uniti, con cui ha fatto parte del cast di Saturday Night Live from Milano. È stata nel cast di Centovetrine. Al cinema ha lavorato con Giovanni Veronesi al film "Non è un paese per giovani".