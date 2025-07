Paolo Ruffini non sostituirà Claudio Bisio a Zelig: cosa sappiamo sul chiacchierato cambio di conduzione

Paolo Ruffini non sostituirà Claudio Bisio a Zelig, così come era circolato nelle ultime ore: Fanpage.it ha appreso che lo show comico tornerà nella prossima stagione televisiva, su Canale5, con la coppia storica formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. A Paolo Ruffini è stato affidato Zelig On.

Pier Silvio Berlusconi ha parlato di "evoluzione" e non di "rivoluzione" durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025/2026, tenutasi due sere fa a Cologno Monzese. La nuova stagione di Mediaset vedrà alcune novità, ma alcune coppie televisive storiche non saranno divise. Nelle ultime ore è circolata la notizia che vedrebbe Paolo Ruffini al posto di Claudio Bisio nella prossima edizione di Zelig. Fanpage.it ha appreso che non ci sarà alcuna sostituzione: su Canale5, al timone dello show, tornerà la coppia storica formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. A Paolo Ruffini è stata affidata la conduzione di Zelig On.

Torna Zelig su Canale 5 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Fanpage.it ha appreso che nella prossima stagione televisiva tornerà Zelig su Canale5 e sarà condotta ancora una volta dalla squadra formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. I due, che lavorano insieme da oltre 20 anni, dirigeranno gli sketch e i monologhi dei comici scelti per la nuova edizione dello show comico. Viene così smentita la notizia circolata nelle ultime ore che vedeva il plot twist alla conduzione del programma che da anni è firmato dalla coppia Bisio-Incontrada. Sarebbe stato difficile separarli, vista la grande amicizia e la complicità che li lega. Il punto interrogativo, ora, resta sulla data di messa in onda. Il comico toscano Paolo Ruffini tornerà ugualmente in tv, ma in un nuovo format che farà da vaso comunicante con Zelig.

Paolo Ruffini condurrà il nuovo format Zelig On

Nella prossima stagione televisiva, Mediaset ha affidato a Paolo Ruffini – attualmente impegnato come autore e produttore dei suoi spettacoli teatrali – la conduzione di Zelig On, laboratorio di comici dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di nuovi talenti, vaso comunicante con Zelig. Un format originale che dovrebbe andare in onda nel prime time di Canale5.