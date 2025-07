video suggerito

Paolo Ruffini porta un comedy show in stile Zelig su Canale 5: la presentazione ai palinsesti Mediaset Fanpage.it apprende che Paolo Ruffini approda a Canale 5 con un nuovo show comico: sarà una carrellata di grandi comici in stile Zelig ma con titolo inedito. L'annuncio atteso stasera ai palinsesti Mediaset.

A poche ore dalla presentazione dei palinsesti Mediaset 2025/2026, prevista per stasera, Fanpage.it apprende una novità che potrebbe ridisegnare l'offerta comica di Canale 5. Paolo Ruffini, attualmente impegnato come autore e produttore dei suoi spettacoli teatrali, approderà sulla rete ammiraglia del Biscione con un progetto completamente nuovo.

Un format inedito ma dal sapore familiare

Il progetto che verrà presentato questa sera ruota attorno a una carrellata di grandi comici, seguendo uno schema che richiama inevitabilmente alla mente il successo di Zelig, ma con un'identità completamente nuova. Un format originale che avrà un titolo inedito e che punta a riportare la comicità pura nel prime time di Canale 5. La scelta di Ruffini non è casuale: il conduttore e comico livornese ha dimostrato negli anni una particolare capacità nel valorizzare i talenti emergenti e nel creare atmosfere che mettono a proprio agio sia i performer che il pubblico.

Un ritorno alle origini

Attualmente Paolo Ruffini è concentrato sulla duplice veste di autore e produttore dei suoi spettacoli teatrali, tra cui spiccano Il babysitter e Din Don Down. Progetti che hanno consolidato la sua reputazione nel mondo dello spettacolo dal vivo, dimostrando una particolare sensibilità verso tematiche sociali e umane. Il passaggio alla conduzione di un programma televisivo rappresenta quindi un ritorno alle origini per Ruffini, che ha sempre mantenuto un piede nel mondo della tv pur sviluppando parallelamente la sua carriera di produttore teatrale.

L'inserimento di questo nuovo show comico nei palinsesti Mediaset si inserisce in una strategia più ampia che punta a diversificare l'offerta di intrattenimento di Canale 5, come ha dimostrato anche la trattativa serrata per portare Alessandro Cattelan alla corte del Biscione.