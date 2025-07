video suggerito

Paolo Bonolis con un nuovo progetto su Canale 5: "Sarà sulla scia de Il senso della vita" Bonolis resta una colonna portante di Canale 5 con Avanti un altro nel preserale, ma alla presentazione dei palinsesti Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha svelato un nuovo progetto con cui il conduttore rispolvererà uno dei titoli a lui più cari.

A cura di Andrea Parrella

Paolo Bonolis resta una colonna di Canale 5 e dalla prossima stagione potrebbe tornare con un progetto tra quelli a lui più cari. Alla presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha svelato alla stampa i piani per la prossima stagione, che includono inevitabilmente il nome di Paolo Bonolis tra quelli che saranno al centro dei piani di Canale 5.

Il progetto di un ritorno del Senso della vita

Oltre a presidiare la fascia del preserale con Avanti un altro, Paolo Bonolis porterà in Tv anche un nuovo titolo: "Un progetto sulla scia del Senso della vita". Si torna quindi a parlare di uno dei titoli più cari a Paolo Bonolis, il programma di interviste andato in onda dal 2005 per quattro stagioni. Un progetto al quale Bonolis ha sempre tenuto in modo particolare, come sottolineato in diverse circostanze, manifestando la voglia di riportarlo in onda. La cosa non si è mai concretizzata, ma questo sembra l'anno giusto, anche se dovremo attendere la primavera per capire di cosa si tratti. Difficile credere che si possa trattare di una produzione destinata alla seconda serata, una fascia sostanzialmente spenta su Canale 5 negli ultimi anni anche in virtù del prolungamento di molte prime serate fino a tarda notte. È verosimile che quello di Bonolis sia un programma di prima serata che va ad aggiungersi agli altri nuovi titoli di questa stagione Mediaset, come il ritorno di Scherzi a Parte con Max Giusti.

Bonolis colonna di Canale 5

Intanto il ruolo di Paolo Bonolis negli assetti di Canale 5 per il prossimo anno avrà un'importanza strategica. Complice il passaggio di Gerry Scotti alla fascia dell'access con La Ruota della Fortuna in alternanza con Striscia, toccherà a Bonolis presidiare il preserale con il suo Avanti un altro, in onda sin da settembre e fino a dicembre, quando a sostituirlo in quella stessa fascia arriverà proprio Max Giusti.