Roberto Saviano arriva a La7, il giornalista avrà un suo programma in prima serata In attesa della presentazione dei palinsesti di La7, arriva la notizia di un passaggio di Roberto Saviano alla rete di Andrea Salerno. Il giornalista conferma a Fanpage.it la sua presenza con un nuovo programma in prima serata e degli speciali dedicati alla mafia.

A cura di Ilaria Costabile

Nella giornata di giovedì 3 luglio verranno presentati a Milano i palinsesti di La7, la rete di Andrea Salerno che ha chiuso la precedente stagione televisiva incassando un discreto successo in termini di ascolti tv, soprattutto in relazione ai programmi di informazione, ai talk e al telegiornale di Enrico Mentana. Tra i nuovi arrivi previsti per la prossima stagione tv, compare anche il nome di Roberto Saviano. Il giornalista, come da lui stesso confermato a Fanpage.it, avrà un programma nel prime time.

Roberto Saviano conquista la prima serata di La7

Saviano, quindi, si prepara ad imbastire una sua trasmissione in prima serata, alla quale si aggiungeranno degli speciali dedicati alla mafia, nei quali presenzierà anche il magistrato Nicola Gratteri, attualmente Procuratore presso il Tribunale di Napoli e a cui si devono alcune delle più importanti attività giudiziarie sulla ‘ndrangheta calabrese. Dopo quanto accaduto lo scorso anno in Rai, con la questione delle puntate di Insider mandate in onda dopo un anno da quando previsto, Roberto Saviano ha trovato il suo spazio nella tv di Andrea Salerno, dove avrà la possibilità di approfondire i temi a lui cari quali la criminalità organizzata e altre questioni di cui si è fatto portavoce in questi anni.

Novità e conferme nel palinsesto di La7

Nel frattempo, in attesa della presentazione dei palinsesti, Italia Oggi anticipa che è stato insignito dell'incarico di vicedirettore del tg La7 Gerardo Greco, a cui è stata affidata anche la conduzione di Omnibus al mattino. Dal 2020 il giornalista, dopo un passato in Rai e un passaggio di qualche anno in Mediaset, era diventato consulente per i programmi di informazione di La7. Tra i programmi confermati per la prossima stagione anche Otto e mezzo di Lilli Gruber e diMartedì di Giovanni Floris, quest'ultimo con ottimi risultati in termini di share, a cui si aggiungono anche Piazza Pulita di Corrado Formigli, la Propaganda Live di Diego Bianchi tra i contenitori più seguiti della rete e, infine, anche Massimo Gramellini con il suo In altre parole, resta dov'è, con la doppia collocazione nel weekend.