Enrico Mentana smentisce le voci di un addio a La7: "Mai detto che andrò da un'altra parte" Negli ultimi giorni si sono intensificate le domande sul futuro professionale di Enrico Mentana, alimentate da un post pubblicato su Instagram che lasciava intendere l'arrivo di importanti cambiamenti. Tuttavia, il giornalista ha chiarito che questi cambiamenti potrebbero non coincidere con un addio a La7.

A cura di Stefania Rocco

Il post pubblicato da Enrico Mentana qualche giorno fa aveva suscitato un certo allarme tra i suoi fan, facendo temere un possibile abbandono del Tg La7. Ma ulteriori messaggi pubblicati dal direttore sulla stessa piattaforma sembrano ridimensionare l’ipotesi di un addio definitivo alla rete di Urbano Cairo (abbandono che la stessa rete aveva provato a smentire, parlando di ricostruzioni fantasiose), lasciando invece spazio all’idea di una svolta professionale che potrebbe concretizzarsi restando all’interno della stessa emittente.

Gli indizi social sul futuro di Mentana

Nel primo post, pubblicato poche ore fa, Mentana ha scritto: “Il 2 luglio radunerò nello stesso studio in cui ci conoscemmo 15 anni fa tutti coloro che hanno contribuito a questa lunga cavalcata”. A corredo, nella didascalia, ha aggiunto: “Molti ringraziamenti a tutti quelli che mi hanno scritto qui per dire la loro, in un modo o nell'altro. Non scomparirò! (E un saluto speciale a tutti gli odiatori, professionali e dilettanti, e ai calunniatori malvissuti. È un onore e un privilegio sapervi così inutilmente livorosi)”. Parole che, pur non essendo esplicite, lasciano presagire un addio al Tg La7. L’iniziativa di radunare il suo team storico sembra infatti preludere a una sorta di congedo, magari definitivo, da quella che è stata una lunga esperienza professionale.

Il possibile addio di Mentana al Tg ma non a La7: “Mai detto che andrò da un’altra parte”

A chiarire ulteriormente la situazione è stato però un secondo post, pubblicato da Mentana pochi minuti dopo il primo, in cui il direttore del Tg La7 ha dichiarato: “Viste le reazioni immediate, anche di amici e addetti ai lavori: non ho mai scritto né detto che vado da qualche altra parte". Una smentita netta, che ridimensiona le speculazioni su un possibile passaggio ad altre reti o incarichi esterni. Mentana, dunque, non sembrerebbe intenzionato a lasciare La7, quanto piuttosto a ridefinire il proprio ruolo all’interno della stessa emittente, dopo quindici anni alla guida del telegiornale. In attesa che i prossimi palinsesti ufficiali facciano piena luce sul futuro del giornalista, resta l’impressione generale di un importante cambiamento in arrivo. Ma non, come ipotizzato da molti, un addio tout court.