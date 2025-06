Enrico Mentana sul futuro a La7: “Devi capire quando è il momento di staccare”

video suggerito

Con un messaggio sui social che suona molto nostalgico, Enrico Mentana ha ricordato che il 2 luglio 2025 segna esattamente 15 anni dal suo insediamento alla direzione del TG LA7. Il direttore del telegiornale di La7, che ha trasformato la testata in un punto di riferimento dell'informazione italiana, ha condiviso una riflessione profonda sul percorso professionale e sui cambiamenti nel mondo dell'informazione. Il post, pubblicato solo pochi minuti fa rispetto a quando stiamo scrivendo, ha rapidamente raggiunto migliaia di like e commenti. In tanti, infatti, hanno visto in queste parole una volontà di mollare da parte del direttore creatore della MaratonaMentana.

Il bilancio di Enrico Mentana e quelle strane parole sul futuro

"Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TgLA7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1", scrive Mentana nel suo post, tracciando un parallelo tra le diverse esperienze che hanno segnato la sua carriera. Il giornalista milanese sottolinea come tutti questi anni siano stati "intensissimi, e esaltanti", affrontati "come fosse stato per sempre, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo". Una dichiarazione che rivela la totale dedizione di Mentana al progetto La7, che sotto la sua guida ha visto crescere il prestigio e l'autorevolezza della testata. Ma è nella parte finale del messaggio che emerge la riflessione:

Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo.

L'eredità delle "Maratone Mentana"

In questi 15 anni, Mentana ha reso celebri le sue "Maratone", edizioni speciali del TG LA7 in corrispondenza di competizioni elettorali o avvenimenti politici di particolare rilevanza. Queste trasmissioni, che spesso superano le 7-8 ore di durata, sono diventate un punto di riferimento, un cult per gli appassionati d'informazione. Il futuro di Enrico Mentana, nonostante tutto, non dovrebbe essere in bilico. Il contratto con la televisione di Urbano Cairo, infatti, scadrà solo nel giugno 2026. Forse è un anticipo di quello che sarà?