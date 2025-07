video suggerito

Mentana festeggia i 15 anni al TG LA7 con un party in studio: "Ho fatto il discorso che mi sentivo di fare" Mentana festeggia 15 anni al TG LA7 con foto e brindisi in redazione. "Eravamo in tanti, mi ha fatto piacere". Nonostante le voci su tensioni con Cairo, il futuro del direttore appare consolidato.

Una settimana dopo quella riflessione nostalgica sui social, Enrico Mentana ha trasformato le parole in festa. Nella giornata del 2 luglio 2025, esattamente quindici anni dopo il suo insediamento alla direzione del TG LA7, il direttore ha celebrato il traguardo con tutta la redazione, condividendo su Instagram una serie di foto e un lungo post: "Ho fatto il discorso che dovevo fare".

La festa che spazza via ogni dubbio

"Oggi abbiamo festeggiato quindici anni di guida del TgLa7. Eravamo in tanti, e mi ha fatto molto piacere", scrive Mentana accompagnando le immagini della celebrazione. Le foto mostrano un clima disteso e partecipativo, con il direttore circondato da collaboratori, giornalisti e "molti amici che hanno accompagnato questa cavalcata", come lui stesso sottolinea. Il tono del post è opposto a quello criptico dell'ultima volta. "Il discorso che mi sentivo di fare (con una scorta d'onore)" rivela un momento di emozione autentica, lontano dalle telecamere e dai riflettori. Nelle foto, Enrico Mentana mostra i regali della sua redazione: "Due pensieri belli", li chiama lui. Si tratta di una maglietta "semiseria" e di una cravatta che ha sfoggiato per l'edizione del telegiornale, recante il numero 15.

Le voci su Cairo si dissolvono

Dopo giorni di speculazioni e pettegolezzi su presunti dissapori tra Mentana e l'editore Urbano Cairo riguardo alla linea editoriale, la festa di oggi sembra spazzare via ogni dubbio sul futuro del direttore. L'atmosfera serena delle celebrazioni, la partecipazione numerosa della redazione e il tono disteso del messaggio social suggeriscono che, al di là delle congetture, il rapporto tra il giornalista e La7 rimane solido. Anzi, sembra ci essere di fronte all'inizio di un nuovo capitolo, forte dell'esperienza accumulata e della fiducia reciproca costruita in questi quindici anni di successi.