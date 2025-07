Palinsesti La7 2025/2026 in diretta, le novità: la conferenza stampa di presentazione dei nuovi programmi tv

Alla vigilia della presentazione dei palinsesti La7 non sono emerse grandi novità rispetto a quello che vedremo nella prossima stagione. Non ci sono infatti notizie di grandi addii, fatta eccezione per il mistero su Enrico Mentana, che negli ultimi giorni, celebrando i 15 anni alla direzione di La7, aveva pubblicato parole sibilline sul suo futuro lasciando intendere ci fosse una possibilità di fermarsi: "In un modo o nell'altro non scomparirò", aveva specificato in un post, dicendo che in ogni caso non sarebbe andato da un'altra parte. Quanto ai nuovi arrivi, sembra certo l'arrivo di Roberto Saviano con un programma in prima serata per parlare di mafia.