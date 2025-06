Palinsesti Rai 2025/2026 in diretta, le novità: la conferenza stampa di presentazione dei nuovi programmi tv

La giornata dei Palinsesti Rai chiarirà tutti i nomi dei conduttori e dei programmi Rai che saranno confermati, così come quelli che invece saranno tagliati ed estromessi dalle programmazioni. Tra i conduttori confermati spiccano nomi di punta come Marco Liorni che rimane al timone de L'Eredità e Francesca Fagnani che tornerà con Belve.

La Rai conferma i suoi volti di punta del daytime: Alberto Matano torna per la sesta volta consecutiva alla guida de "La Vita in Diretta", Eleonora Daniele con "Storie Italiane", Antonella Clerici con "È sempre mezzogiorno" e Caterina Balivo con "La Volta Buona". Tra i conduttori confermati anche Monica Setta con "Unomattina in famiglia" e "Storie di donne al bivio", che diventa un rotocalco pomeridiano al sabato molto più lungo, e un programma di politica che si chiama "Il confronto".