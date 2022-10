La dedica di Sonia Bruganelli per il figlio di Paolo Bonolis Stefano: “Sarai un papà meraviglioso” Il primogenito di Paolo Bonolis, Stefano, oggi diventerà padre: a darne l’annuncio è Sonia Bruganelli che ha condiviso un’immagine del passato di Stefano, nato dal precedente matrimonio del conduttore, e Adele, figlia dell’opinionista del GF VIP. “Sarai un papà meraviglioso”.

A cura di Gaia Martino

Il primo figlio di Paolo Bonolis, Stefano, oggi diventerà padre. Ad annunciare la lieta notizia é Sonia Bruganelli con un'immagine che ritrae il neo papà da ragazzo insieme ad Adele Bonolis. Il celebre conduttore, prima di conoscere l'attuale opinionista del GF VIP, ha sposato Diane Zoeller, americana dalla quale ha avuto Martina e Stefano. Entrambi, con la nascita di oggi, lo hanno reso nonno: nel 2020 Martina diede alla luce Theodore, il nuovo arrivato in casa Bonolis si chiamerà Sebastian.

L'annuncio di Sonia Bruganelli

Stefano Bonolis e la sua Candice Hansen oggi diventeranno genitori: con un post su Instagram Sonia Bruganelli ha dato la lieta notizia, comunicando ai suoi fan che il marito, Paolo Bonolis, diventerà nonno per la seconda volta e sua figlia Adele zia.

"Oggi questo meraviglioso ragazzo diventerà papà e credo abbia esattamente la stessa espressione di quando aveva la responsabilità di tenere in piedi la sua sorellina minore sui pattini" ha scritto l'opinionista come testo dell'immagine che ritrae il primogenito di Paolo Bonolis da giovanissimo e Adele Bonolis. "Sarai un papà meraviglioso, e Adele diventerai zia per la seconda volta".

Paolo Bonolis nonno per la seconda volta

Paolo Bonolis nell'ultima intervista a Verissimo, lo scorso 9 ottobre, aveva anticipato che presto il primogenito sarebbe diventato padre. "Sarà un altro maschietto, Sebastian": un altro perché il celebre conduttore è già nonno. Sua figlia Martina nel 2020 ha dato alla luce Theodore: "Se faranno una femmina la chiameranno Belle e ci daranno i diritti per i cartoni animati" ha scherzato con Silvia Toffanin raccontando delle gioie che prova nel vedere i suoi figli genitori. "Sono contento, loro sono felicissimi, è una cosa bella. Sento la gioia più come felicità paterna che in qualità di nonno".