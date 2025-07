video suggerito

Sonia Bruganelli: "Spero di vedere un'altra donna accanto a Paolo Bonolis, qualcuno di intelligente per i miei figli" Sonia Bruganelli rivela del podcast di Giulia Salemi di voler vedere un giorno una donna accanto a Paolo Bonolis. Il suo augurio: "Mi piacerebbe avere donne intelligenti vicino ai miei figli".

A cura di Ilaria Costabile

Da quando hanno annunciato la loro separazione, ormai più di due anni fa, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, spesso si trovano a parlare del momento in cui hanno preso la decisione di prendere strade diverse. L'imprenditrice e volto tv ha ormai da qualche tempo un compagno, Angelo Madonia, e spera che anche il suo ex possa trovare un giorno una donna al suo fianco.

Il legame con Paolo Bonolis

Lo ha raccontato nel podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio X moda, in cui si è raccontata senza filtri, ammettendo anche che quando hanno condiviso lo studio del Grande Fratello l'influencer non le stava particolarmente simpatica: "Lo avevo detto, lo sapevo" scherza la padrona di casa. Dopo aver affrontato il discorso tv, si è passato a quello più intricato dei sentimenti parlando, quindi, del rapporto con Bonolis, Bruganelli ha dichiarato:

Vorrei vedere una nuova donna accanto a Paolo. Sarebbe ora! Sarei curiosa, almeno la prima volta. Ma questo deve essere un plus per chi entra, non un deterrente. Quando è uscito con alcune amiche, ho sperato: mi piacerebbe avere donne intelligenti vicino ai miei figli. Non è facilissimo, ma sacrosanto.

Giulia Salemi, quindi, le chiede se la scelta di lasciare l'uomo che era stato al suo fianco per più di vent'anni ed è il padre dei suoi figli, sia stata più difficile o più liberatoria. Anche in questo caso, Sonia Bruganelli non lascia spazio ad interpretazioni e risponde in maniera schietta:

La decisione di lasciare Paolo è stata difficile, ma liberatoria. Era necessario per me perché ero infelice. E non volevo nemmeno avere accanto una persona infelice. Gli uomini spesso non parlano però noi ce ne accorgiamo. Forse i nostri figli se sono accorti, io li vedo adesso molto più sereni. Sono sereni e non lo dico perché voglio stare tranquilla, ma perché me lo dicono loro.

Sonia Bruganelli e il ruolo di madre

E a proposito dei figli, ora lei e Paolo sono: "Due genitori e basta. Io sono molto presente, molto più presente di lui ma per indole" e aggiunge: "Se mi dovessi descrivere adesso direi che sono una mamma prima di tutto. E sono una mamma abbracciona, molto chioccia, molto attenta, perché credo di essermi persa molti loro anni". Del suo rapporto con Madonia i figli non sono gelosi, anzi, è stato il più grande, Davide, a notare qualche cambiamento nella mamma e chiederle di incontrare il ballerino:

Sono stata contenta che l’abbia chiesto lui. Io avrei aspettato per essere pronta a condividere… Davide è molto complice con Angelo, lo cerca proprio lui. È perché vede che sto bene io.