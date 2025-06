video suggerito

Marco Bellavia attacca Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: "Dicevano mi avrebbero aiutato dopo il GF" Marco Bellavia torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip e punta il dito contro Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. "Avevano promesso di aiutarmi, secondo voi si sono fatti vivi?", chiede sarcastico ai suoi follower sui social.

A cura di Stefania Rocco

A quasi tre anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Marco Bellavia punta il dito contro Sonia Bruganelli e l’ex marito Paolo Bonolis. Via Instagram, l’ex volto di Bim Bum Bam ha deciso di rompere il silenzio a proposito di una questione che, evidentemente, deve avergli provocato un certo dispiacere. Era il 3 ottobre 2022 quando, nel pieno della querelle legata all’uscita di Bellavia dalla Casa per motivi legati alla sua salute mentale, Sonia – allora opinionista del reality – scriveva su Twitter: “Marco va aiutato fuori la Casa ed io e Paolo lo faremo”. Parole forti, pronunciate a margine della messa in onda di una trasmissione televisiva trasmessa in diretta nazionale. Ma oggi, secondo Bellavia, a quella promessa non sarebbe seguito alcun gesto concreto.

Il messaggio social e la frecciata a Bonolis

Attraverso una Instagram story, Bellavia è tornato sulla questione del sostegno promesso che ritiene, però, di non avere mai ricevuto. Il conduttore ha condiviso una recente intervista di Bonolis sul tema dell’abuso di cellulari da parte dei giovani, aggiungendo un commento tagliente: “Caro Paolo Bonolis, è mica solo problema dei giovani. Tu invece usalo di più e fatti sentire”. Poco dopo, l’ex conduttore tv ha ripostato anche un titolo del 2022 che annunciava il presunto supporto della coppia nei suoi confronti, per poi chiedere provocatorio ai suoi followers: “Secondo voi si sono fatti vivi?”. Un messaggio diretto, che lascia poco spazio all’interpretazione. E anche se Paolo Bonolis, va detto, non aveva mai fatto promesse pubbliche come quella di Sonia, il riferimento resta chiaro.

Le stories di Marco Bellavia

Perché Marco Bellavia decise di lasciare il GF

All’epoca, Bellavia aveva lasciato il GF Vip dopo solo poche settimane, travolto da uno stress emotivo che lui stesso, ospite a Verissimo, definì “devastante”. Parlò di insonnia, confusione, crollo emotivo. Bruganelli fu tra coloro che, in quel momento, decisero di esprimergli vicinanza anche in risposta al poco sostegno che l’uomo aveva ricevuto dai suoi coinquilini nella Casa. Oggi, a distanza di tempo, Marco sembra voler ricordare a Bruganelli proprio quella promessa. Un impegno preso in pubblico che, lascia intendere, non sarebbe stato mantenuto.