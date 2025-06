video suggerito

La tenera commozione di Sonia Bruganelli che piange riabbracciando l’amica della figlia Adele Una versione tenerissima e inedita di Sonia Bruganelli che si commuove nel riabbracciare un’amica della figlia Adele tornata da un anno all’estero. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

148 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una Sonia Bruganelli come – almeno in tv – non si era ancora mai vista è quella che compare in un video pubblicato dalla figlia Adele Bonolis su TikTok. La ragazza, ultimogenita dell’ex coppia formata da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ha filmato la madre mentre riabbraccia emozionata un’amica della figlia tornata da un’esperienza formativa di un anno all’estero. Un video tenerissimo che mostra il lato più privato di Sonia, quello che la donna è solita mostrare a quanti ama davvero. Un amore che, è evidente, non si estende solo ai suoi familiari più stretti, ma che abbraccia anche coloro che fanno parte a vario titolo della vita sua e dei suoi figli. Un lato che raramente l’imprenditrice concede a chi la osserva sui social o in tv.

La famiglia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Sonia non ha mai nascosto di avere mantenuto un rapporto strettissimo con l’ex marito nonostante la separazione. I due vivono ancora vicini e insieme si occupano della crescita e dell’educazione dei loro tre figli: Silvia, Davide e Adele. Tutti e tre sono profondamente legati ai genitori e, indipendentemente dal decisione dei due di non fare più coppia, continuano a trascorrere tutti insieme le vacanze come una vera e propria famiglia allargata. Fu proprio Bonolis a difendere pubblicamente la ex moglie in più occasioni all’epoca della sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Sonia Bruganelli è legata ad Angelo Madonia

Sotto il profilo sentimentale, da circa un anno, Sonia fa coppia fissa con Angelo Madonia, ex maestro di ballo a Ballando con le stelle. La loro relazione, tuttavia, è cominciata molto prima che l’ex opinionista del Grande Fratello Vip accettasse l’invito di Milly Carlucci di entrare a far parte del cast del talent show. Sebbene vivano la loro storia alla luce del sole, tendono a non mostrarsi eccessivamente sui social. Era stata la stessa Sonia a spiegare che a spingerla ad abbracciare un atteggiamento più riservato rispetto al passato era stato il numero eccessivo di critiche ricevute dal suo compagno, soprattutto all’epoca in cui la loro relazione era ancora all’inizio. Una tentativo di proteggerlo dunque e, di riflesso, di proteggere la loro storia d’amore dallo stress che una sovraesposizione mediatica avrebbe potuto provocare a entrambi.