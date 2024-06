Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono separati legalmente: “Fine del matrimonio ma non del loro affetto”

video suggerito

La fine della storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è ormai cosa nota, i due hanno annunciato con svariate interviste di aver deciso di porre fine al loro matrimonio. Stando a quanto si legge sul settimanale Chi, la separazione ora sarebbe avvenuta anche legalmente, sebbene tra loro continui ad esserci un rapporto di stima e affetto reciproco.

La separazione è ufficiale

Lo aveva detto di recente anche il conduttore, ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, che in certi casi è giusto chiudere una relazione prima che questa diventi "una bugia". Un riferimento al fatto che i due, insieme, non riuscivano più a darsi reciprocamente quello di cui avrebbero avuto bisogno e per questa ragione, unita al altre, i due hanno preso strade diverse. Sul settimanale, si legge chiaramente: "Una separazione consensuale che pone fine ufficialmente al loro matrimonio, ma non certo al loro affetto". Bonolis aveva spiegato a Gazzoli:

Il divorzio è figlio di cambiamenti interiori delle persone che vanno rispettati. Così come una persona ha delle cose che ti può dare e tu le accogli, quando non te le può dare più o non te le vuole dare più perché devi pretenderle? […] Preferisco che una cosa finisca invece che diventi bugiarda. Serve l’intelligenza per capire che quello che conta sono i rapporti tra le persone. E che gli affetti restano. Non puoi volere il male di qualcuno solo perché ha smesso di amarti. E non bisogna rovinare i ricordi belli.

I festeggiamenti per il compleanno di Paolo Bonolis

L'affetto tra loro, dopo più di 25 anni insieme è rimasto immutato, come d'altra parte dimostrano i vari momenti che trascorrono l'uno accanto all'altra. Solo qualche giorno fa, infatti, i due festeggiavano insieme il 63esimo compleanno di Paolo Bonolis e non sono mancate dediche da parte della ex moglie, con tanto di foto e candeline da soffiare l'uno accanto all'altra, circondati dai figli e dagli amici più stretti.