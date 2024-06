Paolo Bonolis compie 63 anni: le foto della festa con il figlio Davide e l’ex Sonia Bruganelli Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ieri sera erano insieme in un ristorante a Roma per festeggiare il compleanno del celebre conduttore che, accanto al figlio Davide, ha spento 63 candeline. Le immagini e il video della serata condivise dalla Bruganelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Paolo Bonolis ha festeggiato i suoi 63 anni ieri, venerdì 14 giugno, in compagnia della famiglia. Il celebre conduttore televisivo è apparso nelle stories di Instagram dell'ormai ex moglie, Sonia Bruganelli, presente alla cena. La famiglia si è riunita e ha festeggiato anche il compleanno del figlio Davide che lo scorso 7 giugno ha compiuto 20 anni.

Le foto della festa di Paolo Bonolis a Roma

In un ristorante a Roma ieri sera Paolo Bonolis ha spento 63 candeline insieme al figlio Davide che lo scorso 7 giugno ha compiuto 20 anni. Padre e figlio davanti a due sontuose torte hanno cantato insieme agli invitati la tradizionale canzone "Tanti auguri a te" prima di stringersi in un tenero abbraccio. Presente alla cena Sonia Bruganelli e la madre Giulia e un amico di famiglia Alessandro Boero, oltre alla fidanzata di Davide di nome Martina. A condividere gli scatti della festa ci ha pensato il volto televisivo, opinionista dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi: "Auguri" ha scritto come testo a corredo di alcune immagini della serata.

La vita di Paolo Bonolis dopo la separazione

Dopo l'annuncio della separazione, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno sempre comunicato ai fan la loro volontà di restare uniti per amore dei loro figli. Ospite del podcast Passa dal BSMT, pochi giorni fa, il celebre conduttore televisivo ha parlato della decisione di separarsi dopo 26 anni insieme, da lei voluta, spiegando che è stata "frutto di un cambiamento interiore che va rispettato": "Così come una persona ha delle cose che ti può dare, tu le accogli, quando non te le può dare più o non te le vuole dare più, perché devi pretenderle? Preferisco che una cosa finisca piuttosto che diventi bugiarda". Nella sua nuova vita da single si divide tra i figli, lavoro e sport: "Ho cinque figli, due nipoti, ho gli amici, gioco a padel, viaggio, leggo, vado a vedere l'Inter", le parole a Gianluca Gazzoli.