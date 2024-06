video suggerito

La dedica Sonia Bruganelli alla figlia Silvia Bonolis: “Grazie per avermi amata quando non lo facevo io” “Grazie per avermi amata anche quando non lo facevo io. Tu hai sempre saputo che sarei riuscita a diventare la mamma che meritavi di avere”. Sui social, Sonia Bruganelli ha dedicato un messaggio pieno d’amore alla figlia Silvia Bonolis, in occasione del suo 21esimo compleanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

In occasione del compleanno della figlia Silvia Bonolis, Sonia Bruganelli le ha dedicato un messaggio pieno d'amore. La ragazza, secondogenita della coppia, ha compiuto 21 anni. "Grazie per avermi amata anche quando non lo facevo io", ha scritto l'ex opinionista del Grande Fratello Vip e produttrice tv. La ragazza ha subito un'operazione appena nata, che le ha causato danni neurologici permanenti.

Il messaggio di Sonia Bruganelli alla figlia Silvia

"Tu lo hai sempre saputo che sarei riuscita a diventare la mamma che meritavi di avere…", ha scritto Sonia Bruganelli su Instagram nel giorno del 21esimo compleanno della figlia Silvia. E ha poi aggiunto: "Grazie per avermi amata anche quando non lo facevo io. Oggi mi appare questa foto e ricordo il momento esatto in cui l'ho scattata". A corredo del messaggio una foto della ragazza quando era ancora una bambina, nata dall'amore con Paolo Bonolis. Si tratta della seconda figlia della coppia dopo Davide, che oggi ha 24 anni, e prima di Adele.

La storia di Silvia Bonolis

Nel corso del loro matrimonio, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono diventati genitori di tre figli: Davide, Silvia e Adele. Quando era incinta della secondogenita, la produttrice tv scoprì che la bambina soffriva di un problema di salute, una forma di cardiopatia, per al quale sarebbe stato necessario un intervento alla nascita. "Non mi sentivo una mamma emotivamente all'altezza di una situazione così difficile", aveva raccontato Bruganelli a riguardo. Dopo l'operazione, la bambina ebbe un'ipossia che le causò danni neurologici permanenti. "Avevo solo 27 anni, la sofferenza era troppa da gestire. È stata innanzitutto una crisi esistenziale fortissima, che ha avuto ripercussioni in ambito familiare, tanto da portarmi a un allontanamento da Paolo", aveva raccontato la mamma nel corso di un'intervista a Belve. Negli anni, Bonolis e Bruganelli hanno cresciuto la bambina senza farle mancare mai nulla, circondata dall'amore.