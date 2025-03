video suggerito

Sonia Bruganelli pubblica un messaggio per Paolo Bonolis: il ringraziamento per l'ex marito In occasione della Festa del Papà, Sonia Bruganelli ha condiviso una foto e un messaggio per Paolo Bonolis. A corredo dello scatto, una dedica in cui lo ringrazia.

Nonostante il loro matrimonio sia finito da tempo, tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non ci sono tensioni. Dal loro amore sono nati tre figli, che continuano a crescere dandosi sostegno reciproco. Oggi, in occasione della Festa del Papà, Bruganelli ha lasciato tra le sue storie Instagram un messaggio di ringraziamento dedicato al suo ex marito.

Il messaggio di Sonia Bruganelli a Paolo Bonolis: "Grazie per avermi reso mamma di questi tre gioielli"

Nelle storie condivise sul suo profilo Instagram, Sonia Bruganelli ha pubblicato uno scatto di Paolo Bonolis, sorridente mentre è circondato dai suoi figli. "Grazie per avermi reso mamma di questi tre gioielli" ha scritto a proposito di Silvia, Adele e Davide, taggando il profilo ufficiale dell'ex marito. Ha aggiunto, poi, un ringraziamento per i suoi "due gioielli" che ha avuto "la fortuna di amare". Il riferimento è a Martina e Stefano, nati dal precedente matrimonio del conduttore con Diane Zoeller. Poco dopo la loro separazione, Sonia Bruganelli aveva parlato al settimanale Chi del rapporto con i loro ragazzi dopo la rottura: "Ci aiutano tanto, perché sono grandi, capiscono, sono lucidi e ragionano perché non ci permettono, se anche volessimo, di ricattarci emotivamente".

Paolo Bonolis e Sonia Brugalli dopo la separazione

Di recente Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati pizzicati a cena. Non è raro che la coppia venga sorpresa intenta a trascorrere del tempo insieme. Bruganelli aveva chiarito di non trovare nulla di insolito nel loro legame, ancora forte nonostante la fine del matrimonio:

Forse sembriamo strani, ma credo che non ci sia niente di strano quando hai avuto un rapporto così lungo, così formativo, così costruttivo dove nonostante le stupidaggini che dicono, non ci siamo feriti, né fatti del male. Abbiamo superato il primo periodo che è stato triste per entrambi.