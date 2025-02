video suggerito

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis insieme a cena: “Pensavo fosse più facile per chi lascia, non è così” Sonia Bruganelli commenta le foto uscite sul settimanale Chi insieme a Paolo Bonolis. I due sono sempre complici, nonostante la separazione e vivono la loro nuova vita con tutta la serenità possibile. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati beccati a cena insieme in un noto ristorante romano, come testimoniano le foto pubblicate sul settimanale Chi. I due, ormai ex, continuano ad avere un rapporto più che amichevole, come hanno anche più volte raccontato in interviste tra giornali e tv.

Sonia Bruganelli a cena con Paolo Bonolis

Una serata tra amici, con sorrisi, sguardi complici tra due persone che si sono volute bene e che hanno condiviso tanti momenti insieme, oltre che una famiglia che resta sempre il punto di maggior contatto tra loro. Sonia Bruganelli ha commentato le foto comparse sul settimanale, parlando del suo legame con l'ex marito:

Forse sembriamo strani, ma credo che non ci sia niente di strano quando hai avuto un rapporto così lungo, così formativo, così costruttivo dove nonostante le stupidaggini che dicono, non ci siamo feriti, né fatti del male. Abbiamo superato il primo periodo che è stato triste per entrambi.

Il loro matrimonio è ormai finito da un po', per scelta dell'imprenditrice che ha anche raccontato di aver sempre pensato che potesse essere più semplice chiudere una storia: "Pensavo che fosse più facile per chi lascia, ma non è così. A parte il momento iniziale che ha vissuto Paolo, c'è stata una consapevolezza anche di come si possa persino essere dei genitori migliori".

Il ruolo di genitori dopo la separazione

A proposito del ruolo dei genitori, poi, Bruganelli ribadisce come il fatto che siano cresciuti e che abbiano acquisito una certa maturità permette loro di vivere anche da separati in maniera più serena, sapendo di poter portare avanti la loro scelta, seppur difficile, con tranquillità: "Ci aiutano tanto, perché sono grandi, capiscono, sono lucidi e ragionano perché non ci permettono, se anche volessimo, di ricattarci emotivamente".