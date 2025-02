Sonia Bruganelli: “Il tradimento a Paolo Bonolis e il mio compagno Angelo Madonia. Trovo sexy Ignazio La Russa”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Sonia Bruganelli ha rilasciato un'intervista alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ha precisato di essersi ripresa dopo gli infortuni avuti nel corso della sua partecipazione a Ballando con le stelle: "A Ballando mi sono rotta tre costole però non è fregato niente a nessuno. Adesso sto bene". E ha spiazzato: "Il politico più sexy? Mi piace La Russa, è diventato il mio nuovo mito dopo tutto quel chiacchiericcio sul burraco. Un uomo che vuole cambiare le regole del burraco e lo dice con quel fervore, a me è piaciuto. Lo trovo sexy con quel vocione". Poi, ha parlato della sua vita privata, da Paolo Bonolis a Angelo Madonia.

Il matrimonio finito con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è tornata a parlare dell'attuale rapporto con Paolo Bonolis: "Viviamo in due appartamenti separati, in due palazzi diversi, ma che comunicano. Se uno origlia alla porta dell'altro? No, perché c'è nostra figlia in mezzo. C'è la stanza di mia figlia, un salone e poi la stanza di Bonolis al piano di sopra". Lapidario Giorgio Lauro: "Voi siete un po' i Ferragnez boomer". Bruganelli ha commentato:

Che immagine triste. Dire che Bonolis è un Fedez…Boomer sì, ma Fedez… Se mi piacerebbe essere come Chiara Ferragni? È una bellissima ragazza, una donna molto intelligente, perché no?

Quindi ha rimarcato il lungo tratto di strada fatto mano nella mano con il suo ex marito: "Abbiamo passato insieme quasi 30 anni, abbiamo fatto tre figli, lavoriamo insieme. A un certo punto è contronatura stare insieme così tanto". E sui tradimenti a Bonolis di cui ha parlato a Belve:

È una cosa vecchia, in 30 anni può succedere. Addirittura era prima della nascita della nostra ultima figlia. Il tradimento si confessa, se la persona con cui c'è stato il tradimento rischia di essere ancora vicina a uno dei due. Gliel'ho detto dopo che ci siamo lasciati. L'ho detto in TV perché ho voluto sottolineare il dialogo, questa confessione fatta a Paolo. Se gli ha fatto piacere che lo abbia detto in TV. Non gli ha fatto né piacere, né non piacere. […] L'ho tradito una volta sola. Sono passati 15 anni, ero una bambina.

La relazione con Angelo Madonia

Sonia Bruganelli ha ribadito di non ritenere prioritario piacere agli altri: "Non voglio piacere a tutti i costi e ci riesco benissimo". Lauro le ha chiesto come si definirebbe: "Opinionista, imprenditrice o ex moglie di Paolo Bonolis?". La cinquantenne non ha avuto dubbi:

Come mi definisco? Imprenditrice. […] Ormai lo faccio dal 2005, sono vent'anni. L'azienda è fatta da persone brave, che lavorano da tanti anni e merita il successo che ha.

Infine, ha confermato che la relazione con Angelo Madonia continua: "È riduttivo parlare di fidanzato. Ho una persona vicino a me. Ho un compagno di vita. San Valentino? Non lo festeggerò. Ormai ho figli grandi, lo festeggiano loro, mi sentirei ridicola".