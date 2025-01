video suggerito

Selvaggia Lucarelli contro Sonia Bruganelli, Angelo Madonia lancia una frecciata alla giornalista: “Non parlare” Dopo un articolo di Selvaggia Lucarelli, in cui parlava della relazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, imputando a quest’ultima la responsabilità di aver trattato il suo ex marito come un “soldatino ubbidiente”, è intervenuto Angelo Madonia, attuale compagno dell’opinionista. Le parole su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

La newsletter di Selvaggia Lucarelli sta facendo discutere e promette di farlo ancora a lungo. Al centro del dibattito ci sono Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis e Lucio Presta, l’ex agente del conduttore. Lucarelli ha puntato i riflettori su Sonia, accusandola di aver lavorato negli anni per trasformare Bonolis in un "soldatino ubbidiente". Nel testo, la giornalista ha ripercorso la relazione sentimentale e professionale tra i due, toccando anche il tema delicato dei presunti tradimenti di Bruganelli, che, secondo lei, sarebbero iniziati dopo la nascita del figlio Davide.

L'intervento di Angelo Madonia

Dopo la pubblicazione dell'articolo, Sonia Bruganelli non era rimasta in silenzio. Aveva infatti risposto tramite i social, chiedendo alla giornalista di non tirare in ballo i suoi figli. La questione, però, potrebbe non esaurirsi qui: la replica dell'opinionista potrebbe andare oltre le semplici storie su Instagram. Nel frattempo, a difendere Sonia è arrivato anche Angelo Madonia, suo attuale compagno. L'ex ballerino di Ballando con le stelle ha pubblicato una frase che sembra un messaggio diretto a Selvaggia Lucarelli: "Non parlare, salvo che tu possa migliorare il silenzio", le parole sul suo profilo Instagram. Una frecciatina che sembra chiara: il ballerino ha sempre dimostrato grande protezione nei confronti di Sonia e, anche in questa occasione, non si è tirato indietro.

Sonia Bruganelli a Selvaggia Lucarelli: "Non toccare i miei figli"

Qualche giorno fa, l'ex moglie di Paolo Bonolis aveva commentato l'articolo della giornalista. A margine di un breve estratto dell’articolo dedicato a lei, in cui alludeva ad alcune sue relazioni extraconiugali, tra cui quella con "un famoso chirurgo molto attivo sui social" – aveva risposto con fermezza tramite una Instagram story, rivolgendosi direttamente alla giornalista e chiedendole di non coinvolgere i figli: "Puoi parlare di tutti i presunti tradimenti che vuoi, anche se hai evitato di citare l’unico tradimento effettivo. Ma non toccare i miei figli perché non ho più le scarpette da danza ai piedi, e la differenza tra me e te è che io ci metto sempre la faccia. Tu ti ‘presti' a fare da portavoce a chi, per onestà intellettuale e coscienza, dovrebbe solo tacere."