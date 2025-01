video suggerito

La risposta “al veleno” di Sonia Bruganelli a Laura Freddi: “Avevo paura non potessi più parlare di me e Bonolis” A poco tempo dalle parole di Laura Freddi sul caso Bonolis-Bruganelli, l’ex moglie del conduttore ha deciso di rispondere alle affermazioni della showgirl, che in un’intervista a Storie di donne al bivio si era schierata dalla parte del conduttore. La frecciata su Instagram: “Avevo paura non potessi più parlare di noi”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

A poco tempo dalle parole di Laura Freddi sul caso Bonolis-Bruganelli, l'ex moglie del conduttore ha deciso di rispondere alle affermazioni della showgirl, che in un'intervista a Storie di donne al bivio si era schierata dalla parte di Bonolis, con cui in passato era stata insieme oltre cinque anni.

La frecciata di Sonia Bruganelli a Laura Freddi

Dopo un articolo pubblicato da Selvaggia Lucarelli sulla sua newsletter, in cui accusava Bruganelli di aver lavorato negli anni per trasformare il suo ex in un "soldatino ubbidiente", arrivando anche a tradirlo, Laura Freddi ha preso le parti del conduttore, anche in virtù del legame che c'è stato tra loro in passato. "Ho letto anche io che Sonia Bruganelli avrebbe avuto una storia con un chirurgo mentre era sposata, ma l'unica cosa che mi interessa è vedere tornare a sorridere Paolo Bonolis", le sue parole. Aveva anche aggiunto: "Non si merita tutto questo tritacarne mediatico, è un uomo buono e ama la famiglia. spero che tutto venga chiarito presto".

Evidentemente, a Bruganelli non deve essere sfuggita l’intervista di Freddi, tanto da replicare alle sue dichiarazioni con una frecciata al veleno su Instagram: “Menomale, avevo paura non potessi più parlare di noi…“, ha scritto nelle storie. In effetti, non è la prima volta che la showgirl fa riferimento a lei e al suo ex marito, spingendo qualche tempo fa Burganelli a intervenire dopo una sua intervista a La Volta Buona: “Sono tre anni che vai nei programmi a non parlare di me, Laura”, commentò in quell'occasione.

Il caso Bruganelli-Bonolis

Tutto è iniziato poco più di una settimana fa, quando Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un nuovo articolo della newsletter dedicato a "Bruganelli-Bonolis-Presta: tutto quello che è successo dall'inizio", così come recita il titolo, nel quale ripercorre la storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, finita a giugno del 2023 e segnata da alcuni tradimenti dell'ex concorrente di Ballando con le stelle. Con una IG story, la diretta interessata ha replicato a tono alle parole scritte dalla giornalista con la quale, nell'ultima edizione del talent show di Milly Carlucci, ha discusso più volte, chiedendole di lasciare da parte i suoi figli. Il riferimento è alle parole della giornalista sul figlio Davide: dopo la sua nascita, secondo quanto da lei detto, sarebbe cominciata l'infedeltà di Sonia. Una versione dei fatti poi smentita dalla diretta interessata.