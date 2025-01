Laura Freddi difende Bonolis: “Bruganelli infedele? Lui non merita questo tritacarne, spero torni a sorridere”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Continuano le discussioni attorno al caso Bruganelli-Bonolis. Dopo un articolo pubblicato da Selvaggia Lucarelli sulla sua newsletter, in cui accusava l'opinionista di aver lavorato negli anni per trasformare il suo ex in un "soldatino ubbidiente", arrivando anche a tradirlo, Bonolis era parso visibilmente provato nel salotto di Verissimo. Se con Silvia Toffanin lui ha glissato l'argomento, però, lo stesso non ha fatto Laura Freddi in una recente intervista. In passato, la showgirl era stata sentimentalmente legata al conduttore, precisamente per un periodo di cinque anni e mezzo.

Le parole di Laura Freddi su Paolo Bonolis

"Ho letto anche io che Sonia Bruganelli avrebbe avuto una storia con un chirurgo mentre era sposata, ma l'unica cosa che mi interessa è vedere tornare a sorridere Paolo Bonolis". È così che Laura Freddi ha esordito parlando del celebre conduttore, in una lunga intervista concessa a Monica Setta a Storie di donne al bivio week end, nella puntata in onda sabato 25 gennaio alle 15 su Rai 2. "Non si merita tutto questo tritacarne mediatico, è un uomo buono e ama la famiglia. spero che tutto venga chiarito presto", ha aggiunto la showgirl, che con lui è stata legata in passato per oltre cinque anni.

Freddi ha poi parlato del suo rapporto con Sonia Bruganelli, con la quale in passato si è scambiata qualche frecciata in più di un'occasione. Lei, però, non sembrerebbe voler continuare a portar rancore all'ex moglie di Bonolis: "Con Sonia? Io sono sempre per la pace e se la dovessi incontrare la saluterei con affetto, perché non sono né vendicativa né rancorosa. Guardo avanti e cerco di vivere serena in armonia con tutti", ha concluso.

A settembre Freddi sposerà Leonardo D'Amico

Freddi cha poi confermato che sposerà a settembre, Leonardo D'Amico, suo compagno e padre di sua figlia Ginevra, nata dal loro amore nel 2018 e che ha appena compiuto sette anni. "Stiamo scegliendo la location – ha confessato – e l'abito che sarà sicuramente bianco, perché mi sposerò finalmente in Chiesa". In passato, Freddi aveva confessato di voler invitare alla cerimonia anche Bonolis e Bruganelli.