Silvia Toffanin chiede a Paolo Bonolis di Sonia Bruganelli, ma lui cambia argomento: "Parliamo di Avanti un altro" Paolo Bonolis è stato ospite di Verissimo nella puntata del 19 gennaio. Chiacchierando con Silvia Toffanin, il conduttore ha preferito non rispondere alla sua domanda sulla ex moglie Sonia Bruganelli e ha cambiato argomento: "Me l'avevi detto che avremmo parlato di Avanti un altro".

A cura di Elisabetta Murina

Paolo Bonolis è stato ospite di Verissimo nella puntata del 19 gennaio. Il conduttore sta per tornare su Canale 5 con Avanti un Altro e si è racontato nel salotto di Silvia Toffanin, parlando dell'infanzia, della carriera in tv e della famiglia. Riguardo all‘ex moglie Sonia Bruganelli, però, non si è sbilanciato e ha preferito sviare la domanda cambiare argomento.

L'infanzia di Paolo Bonolis

Silvia Toffanin ha scelto di raccontare la vita del suo ospite attraverso alcune fotografie, un omaggio al suo programma Il Senso della vita. I primi scatti riguardavano l'infanzia e ritraevano il conduttore da bambino, insieme ai genitori. Bonolis ha così raccontato un aneddoto riguardante il padre:

Nel 2000 stavo facendo una prima serata in diretta, on Mike Bongiorno, erano i 20 anni di Canale 5. Ho fatto delle prove, poi ho detto a Mike che tornavo a Roma con i miei. Una sera stavo mangiando con loro, squilla il telefono ed era Mike. Mio padre gli risponde e lo manda a fanc**lo. Papà mi ha insegnato a ridere.

Il papà di Bonolis è venuto a mancare poco prima della nascita della sua prima figlia, mentre la madre oggi ha 93 anni. "Mi sgrida sempre, soprattutto quando non è colpa mia, è il suo passatempo preferito. Della sua condizione di molto anziana se ne accorge e ride", ha raccontato. Il conduttore non pensa alla vecchiaia: "Per me è avere le cose che ti piacciono a disposizione. Fra poco faccio 64 anni, sto benissimo così. Ogni periodo è bello se lo sai godere per quello che è".

Paolo Bonolis non parla di Sonia Bruganelli ma cambia argomento

Silvia Toffanin ha continuato il viaggio nella vita di Bonolis mostrandogli una sua foto con la ex moglie Sonia Bruganelli e chiedendogli: "Avete trovato un nuovo equilibrio?". Il conduttore ha scherzato e cambiato argomento: "Me l'avevi detto che avremmo parlato di Avanti un altro". Subito dopo uno scatto che lo ritrae anche con i tre figli, Silvia Davide e Adele, sua priorità nella vita: "Adele è una ragazza fantastica, molto curiosa, le piace vivere le circostanze. Davide è un appassionato di sport, un ragazzo di cuore e sveltissimo. Silvia è una gioia unica, sempre allegra e contenta".

Per Bonolis la famiglia è una priorità, che va protetta da tutti e in ogni circostanza: "Per me figli e famiglia sono una priorità, che va preservata da ciascuna avversità e circostanza. È necessario e importante. Credo che la famiglia non si debba disperdere, può mutare, ma bisogna accettare la trasformazione senza ledere i diritti di chi non ha chiesto di venire al mondo".

Il ritorno di Avanti un altro e l'amicizia con Luca Laurenti

Da lunedì 20 gennaio, Paolo Bonolis torna nella fascia pre serale di Canale 5 con il programma Avanti un altro. Al suo fianco, da ormai 35 anni a questa parte, l'amico e collega Luca Laurenti: "Mi trovo bene con lui, gli voglio profondamente bene, come se avessi un fratello. Siamo diversi però entrambi accogliamo la diversità dell'altro con serenità. La chimica non è nata subito ma si è piano piano rafforzata". In questa edizione del programma ci sarà una new entry nel salottino, la showgirl Flavia Vento, riguardo la quale il conduttore ha precisato: "Mi ha detto che si occuperò di misteri".