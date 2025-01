Flavia Vento nel cast di Avanti un altro, cosa farà la showgirl nel programma di Paolo Bonolis

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Sta per tornare in tv Avanti un altro!, il game show di Paolo Bonolis in partenza da lunedì 20 gennaio 2025 dalle 18.45 su Canale5. Il celebre conduttore, accompagnato in studio dal collega e amico di lunga data Luca Laurenti, accompagnerà i telespettatori fino a marzo con i classici protagonisti del "salotto" e tante novità. Nel parterre, infatti, c'è una new entry: Flavia Vento.

Flavia Vento nel cast di Avanti un altro!: "Avrà un ruolo centrale"

Flavia Vento è una delle sorprese della nuova edizione di Avanti un altro!. La showgirl che recentemente è stata protagonista dell'intervista a Belve con Francesca Fagnani, è entrata nel cast del game show con un "ruolo centrale", si legge nella rubrica Social People di TGCom24.it. Fonti vicine alla produzione avrebbero spiegato che la sua presenza "sarà studiata per esaltare la sua ironia e la sua natura eccentrica". Nelle ultime ore il volto televisivo ha condiviso tra le sue stories un articolo che annuncia la sua partecipazione al programma, rendendo così ufficiale la sua presenza.

Claudia Ruggeri ci sarà? Le indiscrezioni sulla "miss" del salottino di Avanti un altro!

Il settimanale Di Più Tv negli ultimi giorni ha anticipato le novità della nuova edizione di Avanti un altro! raccontando che mancherà Miss Claudia, Claudia Ruggeri, diventata mamma da poco. Lo scorso ottobre, infatti, il celebre volto del game show, nonché cognata di Sonia Bruganelli, ha dato alla luce la prima figlia con Marco Bruganelli. Stando all'indiscrezione della rivista, la nota "supplente" del programma si sta dedicando alla famiglia e per questo motivo non dovrebbe essere nel cast della nuova edizione. Lo scorso 3 gennaio, però, Claudia Ruggeri ha aggiornato il suo profilo Instagram con una foto dalla sua tradizionale postazione, poi la frase: "Pochi giorni e…Avanti un altro". Un post che, con ogni probabilità, potrebbe smentire quanto annunciato dal magazine.