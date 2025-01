video suggerito

Flavia Vento: "Lo spirito di Leopardi mi ha ispirato una poesia", ma Rossella Erra reagisce: "Non l'avrebbe mai fatto" Dopo gli alieni, Tom Cruise e le conversazioni con la Madonna, l'ex showgirl ha raccontato di aver ricevuto l'ispirazione poetica direttamente dal grande poeta recanatese: "Sono io la giovinetta immortal". Ma Rossella Erra smonta le pretese letterarie della soubrette.

Lo spirito di Giacomo Leopardi le avrebbe dettato dei versi. Flavia Vento torna a far parlare di sé con una nuova dichiarazione che ha lasciato il pubblico de La volta buona perplesso. Dopo gli alieni, Tom Cruise e le conversazioni con la Madonna, l'ex showgirl ha raccontato di aver ricevuto l'ispirazione poetica direttamente dal grande poeta recanatese, suscitando una clamorosa reazione in studio. Un silenzio imbarazzato. Poi, però, la reazione di Rossella Erra sul piano filologico: "Leopardi non avrebbe mai potuto fare questo".

Cosa è successo tra Flavia Vento e Rossella Erra

"Giovinetta immoratal, il sol dietro auree risiede il tuo passar…". Comincia così la poesia di Flavia Vento. Alla fine della ‘declamazione', dopo un applauso a comando, nello studio regna un piatto e imbarazzatissimo silenzio. Caterina Balivo prova a indagare sull'identità della giovinetta della poesia: "Ma chi è la giovinetta immortal? Sei tu?". E Flavia Vento replica senza alcun tipo di dubbio: "Penso di sì. Penso di essere io una giovinetta immortal, è una poesia per me".

Le parole di Rossella Erra: "Leopardi non avrebbe mai usato due volte la stessa frase"

A smontare le pretese letterarie ci ha pensato addirittura Rossella Erra, sottolineando un aspetto del poeta: "Leopardi non avrebbe usato mai la stessa parola due volte, auree-aure, sarebbe stato troppo ridondante". Flavio Vento insiste: "Ma la connessione c'è". Così si scatena il sarcasmo della giudice popolare di Ballando con le stelle: "La connessione, forse, andava e veniva, come il wi-fi". "Ha perso la mano", ha chiosato uno dei presenti in studio, mettendo fine alla surreale parentesi poetica. Flavia Vento, questo è da riconoscere, è riuscita a caratterizzare il suo personaggio su questo tono surreale, a cui spesso si farebbe meglio a replicare col silenzio di chi non sa cosa aggiungere, lo stesso che in studio quest'oggi pure è stato fatto.