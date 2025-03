video suggerito

Luca Zingaretti e l’amore per Luisa Ranieri: “È stupenda, sono fortunato. La lontananza stimola la voglia di stare insieme” Luca Zingaretti si è raccontato nel salotto di Verissimo, dalla storia d’amore con Luisa Ranieri al ruolo di padre con le figlie Emma e Bianca. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Luca Zingaretti si è raccontato nel salotto di Verissimo nella puntata trasmessa da Canale5 sabato 29 marzo. Il regista e attore ha parlato anche della sua vita privata, dalla storia d'amore con Luisa Ranieri al ruolo di padre con le figlie Emma e Bianca. Luca Zingaretti debutta alla regia nel film La casa degli sguardi.

Luca Zingaretti e l'amore per Luisa Ranieri

L'amore tra Luca Zingaretti e Luisa Ranieri dura ormai da ventuno anni. Il regista e attore ne ha parlato nel programma Verissimo:

Siamo una coppia normale, che ha la fortuna di volersi bene ed è aiutata dal nostro mestiere. La lontananza stimola la voglia di stare insieme. Penso che nei rapporti in generale ci vogliano due elementi fondamentali: il rispetto e il desiderio di rinnovarsi sempre anche per indurre nell'altro una curiosità.

Quindi ha continuato: "Luisa è stupenda, ho avuto una grande fortuna a incontrarla. Qualunque cosa io dica adesso suona banale. Si legge dai miei occhi, è una persona veramente speciale. Cosa mi ha detto per il mio primo lavoro da regista? Luisa è anche molto critica. Noi ce lo diciamo sempre che il vero privilegio tra noi è che ci possiamo dire la verità. Lei sapeva quanto tenessi a questo progetto ed è stata in attesa, in maniera molto rispettosa. Le ho fatto vedere il film in una piccola saletta, io ero fuori perché ero molto agitato. Quando è finito il film, abbiamo riacceso le luci, sono entrato e lei era commossa. Mi ha abbracciato e mi ha detto: ‘Bravo'. Mi è bastato e avanzato".

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri hanno due figlie

Luca Zingaretti ha avuto due figlie da Luisa Ranieri, Emma e Bianca. È legatissimo a loro: "Come mi muovo tra le figlie e Luisa? Benissimo, le adoro. Anche perché anche la mia infanzia è stata popolata da tante donne importanti, come mia nonna, mia madre, mia zia. Sono sempre stato abituato a vivere in mezzo alle donne. Penso che la donna sia di una complessità superiore. E quindi ti regala più cose, ti rende la vita più colorata". E ha concluso:

Se mi chiedi se avrei piacere di avere anche un figlio maschio, ti direi di sì. Una cosa è un rapporto con un figlio maschio e una cosa è il rapporto con le figlie femmine. Ma le mie figlie le adoro talmente tanto. Se sono severo? No. La severità lascia il tempo che trova. Ovviamente uno deve mettere dei paletti. Nel loro stupore nello scoprire il mondo, mi sono ricordato il mio stupore. È come se rivivessi la tua infanzia. I bambini sono una cosa meravigliosa.