Rossella Brescia ricorda il padre: “Non sono riuscita a dirgli delle cose, non ci siamo mai abbracciati”

Rossella Brescia ha raccontato a Silvia Toffanin gli ultimi momenti passati con il padre, morto lo scorso settembre e malato di Alzheimer: “Non sono riuscita a dirgli delle cose, mi manca poterlo abbracciare, non l’ho mai fatto”.

Rosella Brescia ha parlato per la prima volta della morte del padre, annunciata lo scorso settembre. L'uomo era malato di Alzheimer da oltre 10 anni e nell'ultimo periodo aveva smesso di riconoscerla. Poco prima la ballerina aveva vissuto altri due lutti, la perdita di due care zie.

Rossella Brescia ricorda il padre malato di Alzheimer

Ospite di Verissimo, nella puntata del 6 dicembre, Rossella Brescia ha raccontato a Silvia Toffanin il momento della morte del padre, malato di Alzheimer da oltre 10 anni: "Questa volta non ce l'ha fatta, siamo stati vicino a lui fino alla fine, è stata durissima". Poi ha ricordato l'ultimo suo giorno: "Abbiamo deciso di togliere quella flebo che non aveva più effetto, gli abbiamo tenuto la mano fino alla sera, quando poi è andato via".

Brescia è dispiaciuta di non essere riuscita a dirgli tutto quello che avrebbe voluto: "Non sono riuscita a dirgli delle cose, non si parlava tanto. Mi manca poterlo abbracciare, non l'ho mai fatto nella vita. Andiamo sempre a trovarlo. Dove è sepolto c'è una panchina, mi siedo e inizio a leggere. Era il mio fan numero uno, spero stia meglio di come stava in vita".

La vita sentimentale di Rossella Brescia dopo la rottura da Luciano Cannito

Più di un anno fa, Rossella Brescia ha reso pubblica la rottura da Luciano Cannito, dopo una storia d'amore durata quasi 20 anni. "Forse sono io che non mi apro al mondo, purtroppo mi è successa una cosa bella tosta. Quando prendi una porta in faccia è difficile ricominciare", ha raccontato a Silvia Toffanin dopo la fine della relazione. Brescia vorrebbe ritrovare la felicità accanto a un uomo: "Un po' me lo auguro perché mi piacerebbe, vorrei una persona che mi sta accanto". Con Cannito è rimasta in buoni rapporti: "Sono una di quelle che deve voler bene a tutti. Mi sono arrabbiata tanto all'inizio, però non riesco a chiudere a livello amicale, ma non ci tornerei più insieme". Al momento ha lasciato intendere di essere single: "Non mi fido di nessuno, penso che ci sia sempre un doppio fine. Forse non ho più l'età per rischiare, voglio concretezza, piuttosto sto da sola".