È morto il padre di Rossella Brescia, si era ammalato di Alzheimer e aveva smesso di riconoscerla

Nello spazio di appena quattro mesi, Rossella Brescia ha perso l’adorato padre e due tra le sue zie più care. Su Instagram l’annuncio della scomparsa. L’uomo si era ammalato di Alzheimer e aveva smesso di riconoscerla.
A cura di Stefania Rocco
Immagine

Rossella Brescia ha annunciato via Instagram la dolorosa scomparsa del padre. Proprio di lui la ballerina e conduttrice aveva parlato un anno fa in un’intervista a Verissimo, rivelando per la prima volta il dramma che stava vivendo. L’uomo si era ammalato di Alzheimer e, a causa della gravità della patologia da cui era afflitto, aveva smesso di riconoscere le figlie. La malattia, a partire da quel momento, ha avuto un decorso rapido e doloroso: in appena quattro mesi Brescia ha dovuto dire addio al padre e a due delle sue zie più care, Maria e Titina.

La malattia del padre di Rossella Brescia

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nel settembre 2024, Rossella aveva raccontato la difficile situazione che stava affrontando insieme alle sorelle. Le condizioni del padre, colpito da Alzheimer, erano già gravi: erano le figlie a doversi occupare di ogni sua necessità, anche la più elementare. L'ex moglie di Luciano Cannito aveva spiegato che il genitore si trovava ormai al quarto e ultimo stadio della malattia e che avrebbe certamente sofferto se avesse avuto la consapevolezza di dipendere totalmente dall’assistenza altrui. L’unica consolazione, aveva aggiunto, consisteva nel sapere che quell’incapacità di comprendere ciò che accadeva attorno a lui lo proteggeva dal dolore.

Il legame con i genitori Giulia e Francesco

Rossella Brescia non ha mai nascosto il profondo legame con i genitori, Giulia e Francesco. A entrambi ha dedicato nel tempo diversi post su Instagram. Di mamma Giulia scrisse che era “l’amore della sua vita”, la donna più importante in assoluto. Del padre Francesco, sarto di professione, raccontò che da giovane aveva coltivato l’ambizione di diventare attore e che aveva sempre sperato che la figlia non seguisse la sua stessa strada, ma riuscisse ad affermarsi nel mondo dello spettacolo e della danza.

