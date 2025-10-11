Lutto per Bianca Guaccero, è morto il padre Ettore: “Ti amerò per sempre”

Bianca Guaccero piange la morte del padre, Ettore. Nelle ultime ore si sono tenuti i funerali dell’uomo che aveva 81 anni. La conduttrice su Instagram lo ha omaggiato con una story: “Ti amerò per sempre”.

La famiglia di Bianca Guaccero è stata investita da un lutto. Il padre della conduttrice, Ettore, è morto ieri e oggi, alle ore 16, si sono tenuti i funerali nella parrocchia di San Leone Magno di Bitonto. Lo fa sapere il Corriere di Bari che annuncia la scomparsa dell'uomo, avvenuta all'età di 81 anni. Durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, la conduttrice televisiva aveva parlato dei problemi di salute del padre e a lui dedicò un'esibizione insieme a Giovanni Pernice.

Le prime parole di Bianca Guaccero dopo la morte del padre

Dopo l'annuncio del Corriere di Bari, Bianca Guaccero ha aggiunto una Instagram story dedicata al padre al quale era molto legata. "Ti amerò per sempre" ha scritto su sfondo nero, poi il silenzio assoluto. Il papà, Ettore Guaccero, aveva 81 anni e in passato ha dovuto fare i conti con problemi cardiaci: fu ricoverato d'urgenza in terapia intensiva anni fa, come raccontò la conduttrice, dopo "complicanze al cuore".

Silenzio, invece, sul profilo del compagno Giovanni Pernice che questa sera dovrà scendere in pista con Francesca Fialdini, nella nuova puntata di Ballando con le stelle. La sua presenza al momento non sarebbe a rischio, salvo cambiamenti dell'ultim'ora.

Il rapporto tra Bianca Guaccero e il padre

Bianca Guaccero in tv ha spesso parlato del rapporto con il padre Ettore i cui problemi di salute l'avevano spesso turbata. In passato ha avuto complicanze al cuore, fu ricoverato in terapia intensiva: "Ora sta benissimo. Io non glielo dico spesso ma lo amo e lo ringrazierò per sempre per tutto ciò che ha fatto per me", disse. A Ballando con le stelle l'anno scorso, la conduttrice televisiva dedicò la sua prima performance al papà raccontando del "bellissimo rapporto" che li univa. "Lui ha sempre creduto in me e mi ha dato la forza di affrontare tantissimi ostacoli nella mia vita", spiegò.