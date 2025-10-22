Bianca Guaccero rompe il silenzio sui social dopo la morte del padre: “Lasci un vuoto che ho paura di affrontare”

Undici giorni dopo la morte di suo padre, Bianca Guaccero ha trovato le parole per parlarne pubblicamente. Lo ha fatto sui social, con un messaggio che è più una lettera d’amore che un post: “Te ne sei andato e il mio cielo ha perso una stella”.

Poco più di dieci giorni dopo la morte di suo padre Ettore, Bianca Guaccero ha trovato le parole per parlarne pubblicamente. Lo ha fatto sui social, con un messaggio che è più una lettera d’amore che un post. Una sorta di dialogo con chi non c’è più, scritto con il cuore e la voce rotta dal dolore: “Ciao babbo, te ne sei andato e il mio cielo ha perso una stella. La cometa. La guida”, ha scritto all'inizio del lungo pensiero.

L'attrice pugliese ed ex concorrente di Ballando con le Stelle ha voluto condividere il suo dolore con i followers, scrivendo di "un vuoto che fa paura", di quella sensazione improvvisa di fragilità che arriva quando viene a mancare il punto fermo della vita. “Le mie gambe tremano, e le mie spalle non sono più coperte dalle tue”, confessa. Suo padre Ettore Guaccero, 81 anni, era un uomo lontano dai riflettori, un ex dirigente dell’Asl di Bitonto. Con la moglie Rosaria Salierno aveva costruito la famiglia in cui Guaccero è cresciuta, quella che lei stessa ha spesso definito “la mia base, la mia radice”. In passato lei stessa aveva raccontato quanto fosse legata a lui, soprattutto dopo la malattia che l’aveva costretto in terapia intensiva.

Nel suo messaggio non c’è solo sofferenza, ma anche una forma di resistenza. La conduttrice promette infatti al padre di ritrovarlo “nella forza che non pensava di avere”, nella voce che la guiderà quando dovrà scegliere. È il modo in cui sceglie di elaborare la perdita: trasformando la ferita in memoria viva. Il post si chiude con un messaggio emblematico: “Questo film è tutto nostro, il finale posso solo immaginarlo. Siamo solamente usciti all’intervallo”, ha scritto a chiusura della lettera. Un modo poetico per dire che la storia con suo padre non è finita, che continuerà in un’altra forma, quella dei ricordi e dei gesti quotidiani.