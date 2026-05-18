“Celentano ricoverato, è grave”, la smentita di Claudia Mori: “Sta benissimo, solo controlli di routine”

Per qualche minuto, nella tarda serata di ieri, sui social si è diffusa a velocità impressionante una notizia che riguardava le condizioni di salute di Adriano Celentano. A rilanciarla è stato Claudio Lippi, evidentemente convinto che il Molleggiato fosse stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi. L’ex conduttore Mediaset ha pubblicato un lungo messaggio sulla sua pagina Facebook, raccontando anche il primo incontro avuto con Celentano negli anni Sessanta: "Ho conosciuto Adriano Celentano nel 1964, mi accompagnò a casa sua al Villaggio dei giornalisti a Milano. Non riuscii a parlare, non ne mi uscivano le parole dalla gola tanta era l’emozione. Mi soprannominò: ‘Stambecco' e non seppi mai il perché". Poi il passaggio che ha fatto rapidamente il giro dei social e ha allarmato i fan: "Da pochi minuti ho saputo che Rosalinda, una dei tre figli con Rosita e Giacomo, ha dato la notizia che è stato ricoverato per l’aggravarsi dello stato di salute. So che ha un’età avanzata ma non si pensa mai che c’è una fine per tutti e dimentichi il fattore anagrafico. Non resta che attendere il miracolo. Non mollare Adriano. Ti prego! Sono vicino a Claudia ed ai figli. ‘Stambecco' ti aspetta".

In un successivo commento, Lippi aveva aggiunto di avere "le lacrime agli occhi", spiegando ancora una volta che la notizia sarebbe arrivata dalla figlia Rosalinda. Ma si trattava di una fake news che l’uomo ha inavvertitamente contribuito a propagare.

Claudia Mori, contattata da LaPresse, ha chiarito che le voci circolate a proposito del presunto ricovero di Celentano non corrispondono al vero: "Smentisco categoricamente, Adriano non è mai stato ricoverato per nessun motivo, salvo per check up di routine. Sta benissimo, siamo a casa e la cosa che gira sul web è assolutamente falsa". A rilanciare le parole di Mori è stata Alessia Lautone, direttrice di LaPresse, che in un tweet ha parlato apertamente di una fake news.

È probabile che Lippi sia incappato in una delle tante notizie incontrollate che circolano online e che, fidandosi della fonte, abbia deciso di condividere pubblicamente la propria preoccupazione. Ma la "fonte" in questione, per fortuna, è stata prontamente smentita dalla famiglia del cantautore che ha precisato che il Molleggiato sta benissimo ed è a casa insieme ai suoi cari.