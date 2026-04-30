Armando Izzo smentisce il ritorno di fiamma con Raffaella Fico: “Sono single, voglio vivere sereno”

Armando Izzo ha smentito il presunto ritorno di fiamma con Raffaella Fico. Il calciatore dell'Avellino ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui si dice single e chiede di poter "vivere con tranquillità" la sua vita, lontano da ogni tipo di gossip. Di recente era stato avvistato insieme alla showgirl e questo aveva riacceso le voci di una frequentazione in corso dopo la rottura e l'avvistamento in compagnia di Nancy Gaudino.

"Oggi parlo da uomo, prima ancora che da persona pubblica. Chiedo rispetto, per me, per la mia vita, per le mie scelte", ha esordito Izzo in un messaggio pubblicato sui social, una scritta bianca su uno sfondo nero. Il calciatore ha spiegato di essere single al momento e di voler vivere la sua "condizione" con serenità e "senza pressioni, interpretazioni e intrusioni". Nella sua vita, quindi, oggi non c'è nessuna donna e si sta prendendo del tempo per sé: "Non tutto deve diventare argomento, non tutto deve essere giudicato. Ci sono spazi personali che vanno rispettati. Lasciatemi vivere con tranquillità. È una richiesta semplice ma importante".

Non è la prima volta che Izzo interviene sui social per fare chiarezza riguardo la sua situazione sentimentale e sulle indiscrezioni circolate sui social. Riguardo l'avvistamento con Nancy Gaudino a cena, il calciatore aveva spiegato: "Partiamo da un punto chiaro: sono amiche di vecchia data. Niente casting, niente provini, niente storie strane". Anche riguardo all'enorme mazzo di rose rosse mandato alla ex moglie Titta Angelotti aveva fatto chiarezza, spiegando che non c'era alcuna intenzione di riavvicinarsi a lei o di riprendere un rapporto, che li ha resi genitori entrambi per la prima volta.

Quanto a Raffaella Fico, le sue ultime parole risalgono allo scorso 12 aprile, quando a Verissimo aveva raccontato di essere stata lasciata da Izzo senza alcun tipo di spiegazione. Una notizia improvvisa, senza che ci fosse nessun segnale, arrivata dopo il dolore vissuto insieme per la perdita di un bambino. La showgirl sembrava aver lasciato una porta aperta: "Se dovesse tornare, mi deve delle spiegazioni, ma mai dire mai".