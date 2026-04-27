Raffallea Fico e Armando Izzo insieme, la foto sui social: l’ipotesi del ritorno di fiamma tra i due ex

Armando Izzo e Raffaella Fico sono stati avvistati insieme dopo la rottura e le recenti indiscrezioni sul conto del calciatore. I due ex hanno trascorso una giornata in un agriturismo a Teano (Caserta) insieme ad alcuni amici: che sia l’occasione per un ritorno di fiamma?

Ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e Armando Izzo? Dopo la rottura e gli ultimi avvenimenti, tra cui l'avvistamento del calciatore in compagnia di Nancy Gaudino o i fiori mandati alla ex moglie Titta Angellotti, il calciatore dell'Avellino è stato avvistato insieme alla ex fidanzata in un agriturismo a Teano (Caserta). Nel frattempo, la showgirl preferisce mantenere il silenzio: le sue ultime dichiarazioni risalgono allo scorso 12 aprile, quando a Verissimo aveva raccontato di essere stata lasciata all'improvviso senza alcun tipo di spiegazione.

Domenica 26 aprile Raffaella Fico e Armando Izzo hanno trascorso la giornata insieme in un agriturismo a Teano, in provincia di Caserta. Non erano soli ma in compagnia di un gruppo di amici, come si vede dalla foto pubblicata da Deianira Marzano su Instagram. Come si intuisce dallo scatto, il motivo dell'incontro era una Prima Comunione, probabilmente della figlia di una coppia di amici. Al momento non è chiaro se si siano trovati lì per festeggiare o se siano andati come coppia. Nell'immagine i due ex posano a due estremità opposte, quasi a simboleggiare una certa lontananza, ma anche il ritorno di fiamma non è una strada da escludere. Che questa sia l'occasione per provare a ricostruire un rapporto?

Foto di Deianira Marzano

Proprio durante l'intervista a Verissimo, oltre ad aver raccontato il proprio dolore per l'accaduto, Fico aveva lasciato una porta aperta ad Izzo, spiegando: "Se dovesse tornare, mi deve delle spiegazioni. Mai dire mai". È possibile che il calciatore abbia davvero "dato delle spiegazioni" alla showgirl, parlando del suo stato d'animo e del motivo che l'aveva portato ad allontanarsi, ma al momento nessuna conferma.

Nel frattempo, Izzo era intervenuto su Instagram per fare chiarezza riguardo a tutte le indiscrezioni sul suo conto, dall'enorme mazzo di rose rosse mandato alla ex moglie Titta all'avvistamento in compagnia di Nancy Gaudino. "Partiamo da un punto chiaro: sono amiche di vecchia data. Niente casting, niente provini, niente storie strane. Ringrazio chi mi sta trasformando in un tronista di Uomini e Donne o in un gigolò, almeno mi strappa una risata".