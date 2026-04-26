Video intimi di De Martino e Tronelli, il tecnico aveva le password e li ha registrati: “Poi tutto su Pornhub”

Svolta sulla vicenda dei video intimi di Stefano De Martino con l’allora compagna Caroline Tronelli. Stando alle ipotesi, il sistema di sicurezza non è stato bucato, ma l’accesso sarebbe avvenuto da chi conosceva le password di accesso. L’indagato è un tecnico, sentito nelle scorse ore.

C'è una svolta sulla vicenda dei video intimi di Stefano De Martino e la sua ex compagna rubati dal sistema di sorveglianza la scorsa estate, che fecero il giro del web diventando virali in poche ore. Arriva dal Messaggero la notizia dell'apertura di un'indagine a carico del tecnico della sicurezza che aveva accesso al sistema di videosorveglianza dell'abitazione di Caroline Tronelli, che ora è accusato di revenge porn.

Le ipotesi di reato per un manutentore

Da quanto emerge, il sospetto è che durante un intervento di manutenzione delle telecamere abbia conservato la password della rete wifi, utilizzandola poi per accedere al circuito di videosorveglianza dell'abitazione dell'allora compagna del conduttore, catturando momenti intimi e privati. La Procura di Roma ipotizza nei suoi confronti l'accesso abusivo al sistema informatico e il revenge porn. Gli sviluppi della vicenda hanno portato gli inquirenti a supporre che non ci sia stata attività di hackeraggio, ovvero che il sistema di sicurezza delle telecamere non sia stato violato, ma che l'accesso sia avvenuto proprio in virtù della conoscenza delle password di accesso al sistema.

Ecco che, attraverso il recupero della lista degli accessi, si sarebbe arrivati al manutentore che ora si ipotizza abbia sostanzialmente acquisito i video intimi, poi venduti. Una eventualità riportata anche nell'esposto degli avvocati di De Martino, Angelo e Sergio Pisani: "Non escludiamo sia stato un tecnico che ha tradito il rapporto fiduciario instaurato con la famiglia della ragazza per poi approfittarne". Il manutentore, scrive Repubblica, è stato sentito, ha provato a spiegare, ma agli inquirenti non è bastato. Dopo essersi impossessato del materiale registrato, la persona colpevole avrebbe postato il tutto su Pornhub, nominando il video "De Martino". La clip è stata vista in pochi minuti da migliaia di persone, per poi diventare meme.

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Le parole di Stefano De Martino sulla vicenda

Stefano De Martino aveva parlato della vicenda lo scorso ottobre, ospite al Festival di Fanpage, Rumore, confessando il suo stato d'animo in merito alla vicenda: "È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quanto mi hanno avvisato di questa cosa – e non lo auguro a nessuno – è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa. Quando ho visto quella cosa, ho pensato: ‘Oddio, sono entrati'. Poi con il tempo metabolizzi un po' la cosa. Io sono un ottimista cronico, cerco sempre di vedere il lato positivo anche nelle cose brutte".