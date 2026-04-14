Nancy Gaudino, la donna in foto con Izzo: “Non sono amica di Raffaella Fico, spero torni con la moglie”

Si chiama Nancy Gaudino ed è un make-up artist la donna bionda fotografata in compagnia di Armando Izzo qualche giorno fa, proprio nei giorno in cui Raffaella Fico raccontava a Verissimo la fine della sua storia con il calciatore. Fanpage.it l’ha contattata per saperne di più sul rapporto con il calciatore e questo è quanto ci ha dichiarato.

Si chiama Nancy Gaudino la donna bionda fotografata insieme ad Armando Izzo qualche giorno fa. L'avvistamento è avvenuto a poche ore di distanza dall'intervista di Raffaella Fico a Verissimo, durante la quale la showgirl aveva raccontato a Silvia Toffanin la fine della sua storia d'amore con il calciatore. Armando, come anticipato da Fanpage.it, ha recentemente inviato un fascio di rose rosse alla ex moglie Titta Angellotti nella speranza di ricostruire il loro rapporto, dopo aver interrotto la relazione con la Fico qualche settimana fa. La motivazione? Un momento di confusione: Izzo sostiene di voler ritrovare se stesso.

Nel frattempo, però, continua la sua vita sociale. Solo pochi giorni fa è stato intercettato in compagnia di una donna bionda il cui viso, inizialmente, non era stato mostrato chiaramente. Secondo i testimoni, i due avrebbero cenato insieme in un ristorante scambiandosi baci in più di un'occasione. Fanpage.it ha identificato la donna: si tratta proprio di Nancy Gaudino, make-up artist napoletana, proprietaria di un’accademia di estetica in Campania e di un brand di cosmesi con sedi a Dubai.

La versione di Nancy Gaudino sull'incontro con Armando Izzo

Abbiamo contattato Nancy per fare chiarezza sulla natura del rapporto con Izzo, viste le indiscrezioni su un presunto incontro romantico. La donna ha preferito non entrare nei dettagli, evitando di confermare o smentire i baci al ristorante. “Sono fatti miei. Non faccio parte di questo mondo e vorrei restare fuori da questa vicenda. Posso solo dire che se Armando si riconcilia con sua moglie, ne sarei solo felice”, ha dichiarato Gaudino ai nostri microfoni.

È stata invece molto più netta quando le abbiamo chiesto se fosse vera l'indiscrezione su una presunta amicizia con Raffaella Fico, che si sarebbe interrotta proprio a causa di Izzo. “Non è vero, non siamo amiche”, ha tagliato corto.

Armando Izzo tenta la riconciliazione con l'ex moglie

Intanto, tra incontri al ristorante e foto al mare postate su Instagram, il calciatore sta provando concretamente a riconquistare Titta, sua ex moglie e madre delle sue figlie. È stato proprio lui a mandarle l'enorme mazzo di rose rosse con un biglietto sul quale aveva fatto scrivere le parole “Ti amo”. La foto del regalo è stata pubblicata da Angellotti su Instagram subito dopo la messa in onda dell’intervista a Verissimo, quasi a smentire le parole della Fico, che si diceva certa del fatto che Izzo non sarebbe mai tornato con l'ex moglie perché non più innamorato.