La reazione dell’ex di Armando Izzo alla parole di Raffaella Fico, la frecciatina: “Continua a farli mentire”

Dopo l’intervista a Verissimo di Raffaella Fico, Titta Angellotti, ex moglie di Armando Izzo, ha pubblicato alcuni scatti su Instagram e anche un messaggio che ha insinuato dubbi. Tra questi un mazzo di rose rosse, uguale a quello che il calciatore aveva regalato alla showgirl alcuni mesi prima.

L'intervista di Raffaella Fico a Verissimo non è passata inosservata alla ex moglie di Armando Izzo, Titta Angellotti. Ospite di Silvia Toffanin, la showgirl ha raccontato cosa è successo con il calciatore, che è andato via di casa all'improvviso senza darle alcuna spiegazione ed è stato poi avvistato a Napoli in compagnia di una misteriosa ragazza bionda.

"Improvvisamente ha scelto di andare via. Vivevamo insieme, non me lo aspettavo perché era tutto rose e fiori. Stavamo costruendo una famiglia", ha raccontato Fico a proposito della fine della storia con Armando Izzo, con il quale stava cercando di costruire una famiglia. La showgirl era infatti rimasta incinta ma ha perso il bambino al quinto mese di gravidanza. Forse anche per via del dolore, il calciatore ha scelto di "prendersi una pausa" (come lui stesso l'ha definita) dal rapporto con Fico. Tuttavia, oltre a essere stato paparazzato con un'altra ragazza, si vociferava che si fosse riavvicinato alla ex moglie Titta Angellotti. Il diretto interessato ha però smentito la notizia, mentre la donna ha pubblicato alcune immagini che fanno pensare il contrario.

Dopo l'intervista a Verissimo di Fico, Titta Angellotti ha pubblicato tra le sue stories Instagram un breve video scrivendo: "Quando sai perfettamente la verità, ma continui a farli mentire per vedere fino dove possono spingersi". Le sue parole lasciano immaginare una versione della storia diversa da quella che ha raccontato la showgirl a Silvia Toffanin, come se tra lei e Izzo ci fosse ancora un legame. A farlo pensare- nonostante il calciatore dica il contrario- anche alcuni scatti che la donna ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Tra questi spunta un enorme mazzo di rose rosse che le è stato regalato, con un bigliettino che recita "Ti amo", ma il cui mittente è anonimo. Eppure, guardando tra le foto di Fico, si nota esattamente lo stesso mazzo di rose il cui mittente è Armando Izzo, taggato nel post.