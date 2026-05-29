Belen Rodriguez torna sui social, la prima foto dopo il ricovero e il rientro a casa: come sta la showgirl

Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi sui social. Dopo il ricovero e il rientro a casa dall’ospedale, nella serata del 29 maggio la showgirl ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae sdraiata a letto, rassicurando così tutti coloro che la seguono.

Belen Rodriguez è tornata sui social. La showgirl ha pubblicato una storia Instagram nella serata del 29 maggio, la prima dopo essere stata dimessa dall'ospedale lo scorso 26 maggio in "buone condizioni". Era stata ricoverata in seguito all'allarme lanciato dai vicini di casa che, avvertite le urla e le continue richieste d'aiuto, avevano chiamato i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorsi. La conduttrice era apparsa in uno "stato confusionale" con difficoltà a parlare.

Dopo giorni di silenzio e informazioni circolate sulle sue condizioni di salute, è stata la stessa Rodriguez a rompere il silenzio. La conduttrice ha infatti pubblicato un breve video sul suo profilo Instagram che la ritrae sdraiata a letto mentre fa una smorfia, il tutto accompagnato dall'emoji di un cuore bianco. Si tratta della prima volta che torna a mostrarsi dopo quanto accaduto negli scorsi giorni e dopo essere stata dimessa dall'ospedale lo scorso 26 maggio.

Nella mattina del 25 maggio Rodriguez era stata soccorsa all'interno della sua abitazione a Milano, in Zona Brera, dopo continue richieste d'aiuto. I vicini avevano avvertito i soccorsi e la showgirl era stata ricoverata d'urgenza in ospedale in "un evidente stato di alterazione". Un susseguirsi di eventi che arriverebbero dopo un delicato momento sul piano personale e lavorativo: Rodriguez avrebbe ricevuto la notizia della mancata conduzione dell'Isola dei Famosi e questo avrebbe generato in lei una "reazione devastante e grave", tanto che nello stesso pomeriggio sarebbe poi stata coinvolta in due incidenti stradali, sui quali la Polizia sta facendo accertamenti.

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Al momento, infatti, la showgirl argentina rischia una denuncia per omissione di soccorso: il primo episodio sarebbe avvenuto in zona Arco della Pace, dove l'auto guidata dalla conduttrice avrebbe urtato lo specchietto di una vettura parcheggiata, senza poi fermarsi. Il secondo invece si sarebbe verificato in via San Marco e sarebbero rimasti coinvolti uno scooter e due auto, con tre persone che avrebbero riportato lievi lesioni.