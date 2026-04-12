Armando Izzo volta pagina dopo Raffaella Fico, avvistato mentre bacia una misteriosa ragazza bionda

Armando Izzo avrebbe voltato pagina dopo la rottura da Raffaella Fico. Il calciatore aveva annunciato il bisogno di una “pausa di riflessione”, ma pochi giorni più tardi è stato avvistato a cena con una misteriosa ragazza bionda e si sarebbero baciati.

Armando Izzo avrebbe voltato pagina dopo la rottura con Raffaella Fico. Il calciatore aveva spiegato sui social di aver bisogno di una pausa di riflessione, pur precisando di non essersi riavvicinato in alcun modo alla ex moglie. Qualche giorno dopo aver pubblicato il lungo messaggio su Instagram, è stato avvistato in compagnia di un'altra misteriosa ragazza, di cui al momento non è nota l'identità.

Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stato Izzo a voler mettere fine al rapporto con Fico prima di Pasqua, dopo una relazione durata solamente pochi mesi e dopo aver vissuto insieme il dolore di un aborto. Inizialmente si vociferava che l'intenzione del calciatore fosse quella di provare a riallacciare i rapporti con la ex moglie Titta Angellotti, ma successivamente il diretto interessato ha smentito la notizia: "Questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto".

Sembra però che Armando Izzo non stia vivendo questa pausa da solo, anzi, tutto il contrario: il calciatore è stato paparazzato a Napoli in compagnia di una misteriosa ragazza bionda, di cui al momento non si conosce l'identità. Nelle foto, pubblicate su Instagram da Deianira Marzano, i due appaiono complici e si sarebbero anche baciati, togliendo così ogni dubbio sulla natura del loro rapporto.

Se fosse una nuova frequentazione per il calciatore, le tempistiche per ora non sono note e non si sa se ci sia stato un tradimento nei confronti della ex Raffaella Fico o se il tutto sia avvenuto solo post rottura. Per il momento la showgirl continua a mantenere il silenzio, anche se domenica 12 aprile sarà ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, dove potrebbe raccontare la sua versione della storia.