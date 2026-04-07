Armando Izzo dopo la fine con Raffaella Fico: “La mia ex moglie non c’entra. Ho bisogno di una pausa di riflessione”

Armando Izzo ha affidato a una storia Instagram la sua prima reazione pubblica dopo la notizia della fine della relazione con Raffaella Fico. Non una smentita, non una conferma. Qualcosa di più sfuggente: un comunicato scritto in prima persona, che da un lato chiarisce ma dall'altro lascia aperti quasi tutti gli interrogativi che aveva sollevato la notizia pubblicata da Gabriele Parpiglia.

Le parole del calciatore

Il calciatore dell'Avellino non entra nel merito della rottura con la Fico, né delle voci su un riavvicinamento alla ex moglie. Scrive di trovarsi "in un momento della vita" in cui sente il bisogno di fermarsi, definisce la scelta "difficile ma necessaria" per fare chiarezza dentro di sé. L'unico passaggio che riguarda direttamente Raffaella è un riconoscimento: "So bene che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico", cui segue l'espressione di un "rispetto sincero, prima ancora che umano".

Il punto più rilevante, sul piano delle indiscrezioni circolate nelle ore precedenti, arriva nella parte centrale dello statement: "Tengo a chiarire che questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli". Una smentita esplicita, almeno nelle intenzioni. Anche se, ed è un dettaglio che non sfugge, la stessa frase gli consente di confermare implicitamente che la relazione con la Fico è, appunto, al capolinea.

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La storia Instagram di Armando Izzo.

Cosa non dice

Il testo si chiude con una frase di tono conciliante: "Oggi sento il dovere di prendermi questo tempo, con rispetto verso tutte le persone coinvolte." Nessuna parola sul gender reveal diventato virale a ottobre, né sulla perdita del bambino al quinto mese che, solo a gennaio, negli studi di Verissimo, sembrava aver saldato definitivamente il legame tra i due. Nessun riferimento alla madre Giovanna, che aveva trasformato TikTok in un campo di battaglia ai tempi della separazione dall'ex nuora, e che nelle ultime ore ha reso privato il profilo e azzerato ogni presenza social.

Sono passati meno di sei mesi da quando le immagini del gender reveal erano rimbalzate su tutte le piattaforme, trascinando con sé una faida familiare via TikTok che aveva tenuto incollato il pubblico del gossip italiano per settimane. Da quel momento a oggi, una gravidanza persa, una promessa d'amore eterno fatta davanti alle telecamere, e adesso uno statement che suona come un congedo — scritto però in modo da lasciare il meno possibile agli atti.