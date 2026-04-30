Francesco Chiofalo: “Fagnani mi rivoleva a Belve. Mi hanno offerto 50mila euro per fare un film porno”

Francesco Chiofalo si racconta in un'intervista rilasciata a Fanpage.it. L'influencer conferma l'indiscrezione che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi. Francesca Fagnani aveva pensato di richiamarlo a Belve, dopo la divertente e virale intervista: "Purtroppo, però, alla fine non è stato possibile, ma per me sarebbe stato un onore". È grato alla conduttrice: "È stata coraggiosa a invitarmi". E replica a chi ritiene che lo abbia trattato con sufficienza: "No, lei è una grande. Non mi sono sentito a disagio neanche per un secondo, è stata molto gentile". Francesco Chiofalo, poi, risponde alle critiche mosse dalle sue ex Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci. Attualmente è fidanzato con Manuela Carriero, ma la prospettiva di un nuovo intervento sta causando delle liti tra loro.

Sei reduce dall'intervista a Belve. Come è stato ritrovarti in quel frullatore?

Ti dico la verità? Inizialmente credevo fosse Scherzi a parte. Pensavo che mi avrebbero lasciato tre ore in camerino e poi, una volta uscito, non avrei trovato più nessuno. Ero convinto che sarei rimasto così, come un deficiente, tutta la notte lì. Poi il mio manager mi ha assicurato che era tutto vero e mi ha detto: "Hai 37 anni, basta ca*ate. Fai un'intervista seria e di spessore, mi raccomando". E io: "Non ti preoccupare".

Qualcosa è andato storto.

Sono andato là e ho fatto un casino (ride, ndr). Te lo giuro, mentre ero sullo sgabello mi rendevo conto che stava succedendo un disastro. Non ho detto una sola cosa sensata o che avesse un filo logico. Ero molto sconfortato. Ho pensato: "Adesso il mio manager si inca**a". Quando l'ho sentito, l'ho rassicurato: "Abbiamo parlato di cose importanti, della scuola, della chiesa". Sai, che pensavo che non l'avrebbero mandata in onda.

Perché?

Avevo questo dubbio. Ho detto alla mia fidanzata: "Quando Fremantle, la casa di produzione di Belve, manderà questa intervista alla Rai, non è che questi si incaz**no perché dicono: ‘Ma chi hai intervistato? Ma chi è sto matto?'". Ogni giorno aspettavo la chiamata in cui mi dicevano che non sarebbe andata in onda.

E invece…

E invece Gesù Cristo m'ha messo una mano sulla capoccia.

L'intervista è diventata virale.

Io ci sono rimasto quando mi hanno detto che è stata l'intervista più vista di tutte le edizioni. Lo sai cosa ho pensato? Ma la gente che c'ha in testa! Io stesso non avrei visto la mia intervista (ride, ndr).

Hai avuto un ritorno da tutto quel riscontro? Magari ti hanno fatto delle proposte lavorative remunerate meglio.

In realtà no. Ti spiego. È vero che ho ricevuto più richieste di lavoro, anche a livello televisivo, ma fondamentalmente sono sempre stato abbastanza operativo, quindi non è che mi abbia cambiato la vita. Però è stata una riconferma che in TV rendo. Carta canta. In tutti i reality a cui ho partecipato sono sempre stato il protagonista, non una comparsa. Gli ex concorrenti dei reality che ho fatto mi odiavano perché basavano il programma su di me.

Belve ha cambiato la percezione che il pubblico ha nei tuoi confronti.

Ci sono molti commenti positivi, questo è vero, mi fa molto piacere. Dopo l'intervista è successa una cosa strana. A Belve ho detto che spesso la gente pensa che io sia un cog**one. Ora i ragazzi mi fermano per strada, mi guardano con occhi comprensivi e mi dicono: "Fra, io non penso che tu sia un cog**one". Ecco, questa è una cosa che mi mette un po' a disagio. Io vi ringrazio ragazzi, vi voglio bene, ma è una cosa che mi mette in soggezione.

Si è vista una grandissima sintonia tra te e Francesca Fagnani.

Ma sai cosa? Io non capivo bene perché ridesse tanto, io non stavo scherzando, stavo parlando seriamente. Non stavo facendo cabaret, non stavo cercando di farla ridere. Stavo semplicemente rispondendo alle domande. Però il fatto che la gente mi scoppia a ridere in faccia, è una cosa che mi succede fin da quando ero ragazzino. Io parlo e la gente si mette a ridere. Però su Francesca Fagnani devo dire una cosa.

Prego.

È stata coraggiosa a invitarmi. Io sono onoratissimo di aver fatto il programma, però non sono proprio all'altezza di Belve. Lì ci va Carlo Conti, Sal Da Vinci che ha vinto Sanremo, attrici famose, gente che ha anni e anni di carriera. Sicuramente con me ha fatto un azzardo. Spero sia rimasta contenta. Una delle paure che avevo era questa: mi chiedevo se si rendessero conto che una volta uscito il mio nome avrebbero potuto ricevere tanti insulti. Non volevo ci rimanessero male. Fortunatamente è andato tutto bene, erano tutti contentissimi. Anche Francesca è stata carinissima con me, mi ha messo il segui su Instagram. È stata molto, molto gentile. Non me l'aspettavo.

A me risulta che sia Francesca Fagnani che gli addetti ai lavori siano rimasti talmente colpiti dalla tua spontaneità da avere ragionato sulla possibilità di riportarti a Belve nelle puntate restanti.

È vero, si è parlato di un eventuale mio ritorno a Belve, ma purtroppo poi alla fine non è stato possibile. Purtroppo no.

Che tipo di ruolo avevano pensato per te?

Non era stato ancora ben definito. Poi, sai, Belve è un programma con interviste singole e penso, dal punto di vista autoriale, che non sia facile inserire un personaggio lì dentro. Per vari motivi poi non c'è stato modo di concludere la cosa. Inutile dire che per me sarebbe stato un onore e un privilegio poter partecipare come personaggio lì da loro, però purtroppo non se n'è fatto più niente.

Qual è la proposta più strana che hai ricevuto dopo Belve?

Mi hanno proposto di fare un film porno, offrendomi pure un sacco di soldi. Mi ha contattato una pornostar famosissima, che conta milioni di follower su OnlyFans, Instagram, TikTok. Non posso dire il nome, ma voleva fare un film porno con me. Mi ha proposto un sacco di soldi per convincermi, ma sono cattolico, non ce la faccio.

Quanto ti ha proposto?

Mi ha detto pure 50 mila euro. Ho detto di no, non ce la farei proprio.

Ci sono stati altri volti noti che ti hanno espresso la loro stima?

Più di uno mi ha scritto per farmi i complimenti. Vi sembrerà strano, ma mi ha scritto anche il regista Paolo Genovese. Non pensavo sapesse che esisto. Fiorello mi ha messo il segui. Sì, qualcuno si è fatto sentire.

Fabio Canino ha criticato Francesca Fagnani dicendo che lei "guardava continuamente gli autori come a dire: io sono diversa, io sono più figa, io ho studiato". Ritieni che Francesca Fagnani si sia davvero posta con superiorità nei tuoi confronti?

Ma no, lei è una grande. Non mi sono sentito a disagio neanche per un secondo, mi ha fatto sentire veramente a mio agio. È stata gentile, carina e buona perché mi ha fatto domande molto simpatiche, mi ha voluto mettere a mio agio. Con me ha voluto avere una linea quasi amichevole. Me l'ha anche detto che le stavo simpatico. Siamo due romani.

Tra le domande più commentate, quella su chi vorresti riportare in vita.

Quando l'ho rivista a casa ho pensato che fosse una domanda facilissima, però lì per lì non l'ho capita perché ho preso la "resurrezione" non in maniera metaforica, ma concreta. Ho riflettuto. Ma che vuol dire resurrezione? Uno che scende dal cielo con la musica angelica e il saio bianco oppure uno zombie che esce dal pavimento della tomba? Non ho proprio capito il senso della domanda.

Quella domanda ha suscitato dibattito anche per i congiuntivi sbagliati. Era un vero errore o stavi scherzando?

Innanzitutto tutti possono sbagliare. Poi, che io non sappia parlare perfettamente italiano è di dominio pubblico. Faccio sempre un macello. Ho fatto dei reality e si vede che il mio modo di parlare è lo stesso di Belve. Poi, te la dico tutta. Sono 12 anni che lavoro come personaggio pubblico sui social. Non so cantare, non so ballare, non so recitare, non sono neanche particolarmente bello. Ma guarda che mica è facile andare avanti 12 anni senza sapere fare un caz*o (ride, ndr).

È un talento anche quello.

Sì, già ho fatto tantissimo per le mie doti. E non saprei dire come ho fatto.

C'è un altro dubbio che molti hanno sul tuo conto. I continui interventi sono legati a una forma di insicurezza per il tuo aspetto fisico o sono un modo come un altro per fare hype e avere qualcosa di cui parlare sui social?

Non è un discorso di insicurezza. Ti spiego. Quando mi sono andato a fare la barba, il pensiero mio è stato esattamente questo: "Mi sono rotto i cog**oni. Tutti hanno la barba e la voglio pure io". Non mi pare un discorso di insicurezza. Quando ho fatto gli occhi azzurri mi sono detto: "Voglio essere tutto scuro e con gli occhi azzurri perché secondo me è uno sguardo da paura". Il 7 maggio farò il tatuaggio istantaneo. Non lo faccio per fare parlare di me.

Ecco, perché hai scelto di fare quell'intervento?

Perché voglio tatuare la schiena da anni. Per farlo ci vorrebbero almeno 20 sedute e sette mesi di tempo. Ogni due settimane dovrei andare a soffrire dentro uno stanzino per cinque ore. Dato che hanno inventato questo intervento che istantaneamente ti tatua tutta la schiena, me lo vado a fare. Punto.

Come gran parte degli interventi, anche questo espone a dei rischi.

Sì, lo definiscono molto pericoloso perché dicono che può far venire il cancro alla pelle, ma io sono tranquillo. Se l'Unione Europea lo ha sbloccato vuol dire che la percentuale di rischio non è così alta. Quindi lo vado a fare tranquillamente, tra l'altro lo faccio in Italia. E preciso che dietro a questi interventi non c'è tutto quel discorso sul disagio psicologico che cercano di appiopparmi.

Tra le persone che vogliono "appioppartelo" c'è Antonella Fiordelisi. La tua ex dice che sei un ragazzo "estremamente simpatico", poi però aggiunge che "il cervello non connette bene".

Sì, i suoi sono solo insulti mascherati da cose carine. Io non ho mai espresso parole di odio. Qual è il sentimento più vicino all'odio? L'amore. Queste ragazze parlano male perché non mi possono più avere. Stanno sotto un treno. Non commento neanche queste interviste, mi faccio una risata. Le mie ex parlano male di me perché sono ancora innamorate. Non mi hanno mai dimenticato. Se dicessi seriamente: "Abbiamo sbagliato a lasciarci, ti va di rimetterci insieme?", mi direbbero subito di sì.

Antonella Fiordelisi ha detto che l'avevi bloccata.

Non voglio mettermi a polemizzare per il rispetto che ho per le donne, ma non è andata così. Non è vera questa cosa. Mi ha bloccato e sbloccato lei. Ragazzi, ma figuratevi se Chiofalo va a bloccare una bella ragazza come la Fiordelisi.

Lei dice che ti aveva lasciato e tu l'hai bloccata.

Dice che mi ha lasciato lei? Non è proprio così, ma glielo lascio dire. Vedi? Anche questo puntualizzare dimostra che sono tasti dolenti. Mi sognano la notte, ma lo capisco perché sono ragazze di buon gusto.

Hai dichiarato di avere avuto 350 donne.

Sì e sono andato in sottrazione. In realtà non sono neanche tante. Saranno state tre a settimana. Se sei single e conosciuto ci sta. Io poi sono un signore. Nessuna di loro sapeva che vedessi altre donne anche se potevano arrivarci da sole. Secondo te a quarant'anni non mi sento con nessuna e aspetto te?

Drusilla Gucci dice che "conoscendo le tue capacità amatorie" ha dei dubbi sul fatto che tu abbia avuto 350 donne.

Questo mi dimostra che è gelosa di me anche se non stiamo più insieme. Non mi sento offeso, però vorrei fare una riflessione. Se avessi detto io la stessa cosa su una donna, sarebbe stato percepito come un insulto brutto, pesantissimo. È un'offesa grossa. Ma se lei lo fa con me non risulta grave.

Francesco Chiofalo è fidanzato con Manuela Carriero

La tua fidanzata Manuela Carriero ti ha difeso. Però ha anche dichiarato di essere la tua prima hater perché non è d'accordo con i tuoi interventi.

In questo periodo siamo in crisi, stiamo litigando per questa storia del tatuaggio istantaneo. Lei dice: "Non mi piace. Dicono che fa venire il cancro alla pelle, dicono che tutto questo inchiostro inserito nel corpo in un'unica volta può andare nel fegato, che può venire una crisi epatica". Stiamo facendo grosse litigate perché si sta opponendo. È convinta che quando ti metti con una persona, poi non è giusto che stravolgi il tuo aspetto. Secondo lei non dovrei più fare niente o devo in qualche modo chiederle il permesso. Antonella e Drusilla non si permettevano, sono sincero.

Un'ultima cosa. Manuela purtroppo si trova spesso a dover rispondere agli attacchi degli hater, che la criticano per non essere palestrata come te.

Ti dico la verità, ho fatto sentire brutte tutte le mie ex vicino a me (ride, ndr) Mi dispiace molto, sono sincero. Quello di Manuela è un fisico normalissimo. Lei ci sta male per queste critiche. È demoralizzata. E ad attaccarla di più sono le donne. Mi meraviglio nel vedere le ragazze che la insultano. Dovrebbero difendersi tra loro da questi insulti superficiali e stupidi e invece sono le prime ad attaccare. Rimango basito, sono sincero. Mi sento anche un po' in colpa perché probabilmente questo succede perché sta con me.

In che modo sarebbe colpa tua?

Subisce gli effetti del pubblico molto attivo che mi segue e che spesso si riversa – sia in positivo che in negativo – sulla persona che ho accanto. Magari da una parte cresce il numero dei suoi follower, ma dall'altra aumenta anche il dissenso. Manuela è una brava ragazza che lavora da quando era bambina. Non è cresciuta in mezzo alla bambagia come alcune mie ex. A me piace così. A volte per sdrammatizzare le dico: hai voluto stare con un figo e ora pedala.