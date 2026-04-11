Alessia Fenderico: “Matteo Paolillo mi ha lasciata accusandomi di volere la fama. Coscione? Mai stata gelosa”

Per quasi due anni, la vita di Alessia Fenderico è stata strettamente legata al fenomeno Mare Fuori. Mentre il suo ex compagno, Matteo Paolillo, diventava un volto generazionale grazie al personaggio di Edoardo Conte, lei viveva una quotidianità lontana dai set, fatta di convivenza e progetti condivisi. Un legame nato in una sera d'estate e interrotto bruscamente poco più di un anno dopo, quando quella che sembrava una storia solida è naufragata sotto un’accusa amara: quella di aver amato per opportunismo.

In questa intervista a Fanpage.it, Fenderico ripercorre per la prima volta i retroscena di quel periodo: dalle minacce di morte ricevute da una fan alla pressione di un gossip che vedeva l'attore accostato alle sue colleghe di set, prima fra tutte Ludovica Coscione. Un racconto che arriva mentre porta avanti un percorso avviato autonomamente nel mondo dei social e del make-up, raccontando la sua verità sulla fine di quello che definisce, ancora oggi, "l'amore più importante della mia vita".

Partiamo dal principio. Come vi siete conosciuti?

Era l’agosto del 2022. Lui stava girando la terza stagione di Mare Fuori, ma io non avevo mai visto la serie e non sapevo chi fosse. Eravamo a una serata a Napoli, in quel periodo mi ero appena allontanata da un ragazzo e volevo farlo ingelosire. Così mi sono avvicinata a quello che, tra tutti, mi sembrava il più carino.

Ed era Matteo Paolillo.

(Annuisce, ndr). Era di spalle, gli ho dato un colpetto sulla schiena e gli ho chiesto: "Possiamo fare una storia?". Si è girato e, dopo essersi presentato, mi ha chiesto il perché. Gli ho risposto con sincerità, spiegandogli che mi serviva per attirare l'attenzione di un'altra persona. A quel punto mi ha fatto un complimento sugli occhi e mi ha chiesto cosa mi avessero fatto gli uomini per rendermi così nervosa, proponendomi di allontanarci dalla confusione per parlare. Da allora non ci siamo più lasciati, fino alla rottura.

Quando avete deciso di rendere pubblica la relazione?

Per il mio compleanno, mi ha regalato un viaggio in Marocco e di comune accordo abbiamo deciso di pubblicare un video insieme. Era il periodo dell’uscita di Mare Fuori 3 e nessuno si aspettava un successo del genere, è stata una pura coincidenza temporale, ma molti hanno preferito credere che io l’avessi fatto apposta per visibilità.

Alessia Fenderico e Matteo Paolillo

Riuscivate a mantenere una quotidianità condivisa, nonostante il suo lavoro?

Sì, dopo un po' abbiamo conosciuto le rispettive famiglie e, nonostante la distanza, facevamo di tutto per vederci. Trovava sempre il tempo per esserci, una volta me lo ritrovai persino fuori da Kiko, dove lavoravo come commessa. Diceva sempre: "Non penso solo per me, penso per due". È stata proprio questa sua dedizione a farmi innamorare follemente.

Com’è stato vivere quell'improvvisa sovraesposizione?

Cercavo di mantenere la lucidità perché la priorità era il nostro rapporto, ma non la vivevo bene. Per molto tempo le persone che mi guardavano con sospetto sono state molte di più di quelle che ci sostenevano. Una sua fan è arrivata a perseguitarmi, minacciandomi più volte di morte. Mi scriveva che se non mi fossi allontanata da lui, avrebbe pubblicato dei miei fotomontaggi poco consoni per distruggere la mia immagine.

Hai agito in qualche modo per tutelarti?

Sì, ho dovuto denunciarla. Purtroppo, essendo una denuncia contro ignoti, si è risolta in un nulla di fatto, ma è stato un momento di grande stress e paura.

A quel periodo risale un costante accostamento mediatico tra lui e Ludovica Coscione. Ti infastidiva?

In realtà, no. Non sono mai stata gelosa di lei, semplicemente perché lui non mi dava modo di esserlo. L'ho conosciuta ed ero molto serena, perché all'epoca mi fidavo ciecamente di lui e di quello che avevamo. Il problema non erano le colleghe, ma la pressione esterna di chi voleva vederlo accanto a qualcun’altra.

Ludovica Coscione e Matteo Paolillo, ex di Mare Fuori

Poi, improvvisamente, la rottura. Cosa è successo?

È stata una sua decisione. Convivevamo a Roma e un giorno abbiamo avuto una discussione per un motivo stupido. Da quella lite, in lui è mancata totalmente la voglia di trovare un punto d'incontro, è rimasto ancorato all'idea che io stessi con lui solo per interesse. È emerso che gli dava fastidio persino la mia attività sui social, quando invece era stato proprio lui a spingermi a iniziare.

Perché credi ci sia stata questa inversione di marcia da parte sua?

Tuttora non l'ho capito. All’inizio non volevo nemmeno espormi, ero timidissima davanti alla telecamera. Il mio primo video era imbarazzante, ma era stato lui a sostenermi, a montarlo e a pubblicarlo. Non so perché abbia cambiato idea, forse ha iniziato a temere che volessi emergere sfruttando il suo nome. Ma ci tengo a precisare una cosa: tutto quello che ho oggi, dai contratti alle collaborazioni, è arrivato quando ho iniziato a camminare da sola.

Vi siete lasciati a ottobre 2023, ma il pubblico lo ha scoperto solo a gennaio 2024 tramite una sua intervista. Come hai reagito a quelle parole?

L’ho presa malissimo. Non mi ha ferito l’ufficializzazione della rottura, ma il modo: anche in quel caso ha lasciato intendere che io stessi con lui solo per fama. È stato orribile, al punto che non volevo più uscire di casa o guardare il telefono. Non ho mai parlato male di lui né dato la nostra storia in pasto al gossip, vedere che lui non ha avuto lo stesso riguardo è stato un duro colpo.

Per mesi si è parlato di tradimenti da parte sua come causa della fine. Cosa c’è di vero?

Non ho certezze in merito. Preferisco restare fedele all'idea che ho di lui, scelgo di credere che non sia andata così. Non posso dirmi convinta al cento per cento, ma le mie sensazioni mi portano a pensare questo. Se poi i fatti dovessero essere diversi, resterebbe un peso che riguarda la sua coscienza, non la mia.

Hai mai tentato un riavvicinamento?

Sì, ma non c’è stato verso. Lui è rimasto fermo sulla sua decisione e sui suoi pensieri. Alla fine ho dovuto accettarlo.

Alessia Fenderico, beauty manager e make–up artist

Lo definiresti l’amore della tua vita?

Sì, assolutamente. Questo non significa che ne sia ancora innamorata, ma è stato l'amore più importante. Ciò non toglie che in futuro potrò amare qualcun altro.

Hai avuto altre storie, da allora?

Ho avuto delle frequentazioni, ma nessuna su cui valesse davvero la pena investire. Dopo il dolore che ho provato, per me è stato complicato aprirmi. Ho deciso di andare in terapia perché mi sono resa conto che da sola non ce l'avrei fatta e oggi, grazie a quel percorso, mi sento una persona completa. Sono una beauty manager e svolgo finalmente il lavoro che amo, sono felice e appagata.

Lui ha intrapreso una nuova relazione, che effetto ti fa vederlo andare avanti?

Ero in ufficio quando ho visto le prime foto di lui con la sua nuova fidanzata uscite quest'estate. Non mi hanno fatto né caldo né freddo, so che la vita continua e che ognuno ha i suoi tempi per ricominciare: c’è chi riesce a relazionarsi subito con qualcun altro e chi, invece, fa più fatica e sceglie di stare solo. Io ho preferito fermarmi e capire chi sono davvero prima di riaprire il mio cuore.

Ti senti ingannata da lui?

Se guardo a come si è comportato dopo la rottura, sparendo e continuando a sostenere quelle falsità su di me, direi che forse non lo conoscevo bene. Nonostante questo, ne conservo un bel ricordo. Ho amato e mi sono sentita amata, abbiamo passato momenti indimenticabili e scelgo di preservare il bello che c'è stato, indipendentemente da come lui abbia deciso di comportarsi alla fine.

Cosa rispondi a chi ti accusa di usare il suo nome per ottenere visibilità ogni volta che ne parli?

Dico che dovrebbero ascoltare meglio. Tutte le ragazze parlano delle loro esperienze passate sui social, perché io dovrei essere privata del diritto di raccontare la mia vita solo perché il mio ex è un personaggio pubblico? Non voglio nulla da lui, sto solo raccontando una vicenda che mi ha segnata profondamente.

C'è qualcosa che vorresti dirgli adesso?

Nulla, ho finalmente sciolto i nodi del mio passato. Gli ho dato il mio cuore in mano, questo mi basta.