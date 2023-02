Matteo Paolillo di Mare Fuori è fidanzato con Alessia Fenderico, le foto della coppia sui social Matteo Paolillo, l’attore che interpreta Edoardo Conte in Mare Fuori, è fidanzato con Alessia Fenderico, giovane napoletana 28enne, amica di Maria Esposito, Rosa Ricci nella serie tv. Le foto della coppia che lo scorso gennaio si è regalata una vacanza a Marrakech.

Matteo Paolillo alias Edoardo Conte nella serie tv di successo Mare Fuori è diventato oggi uno dei personaggi più chiacchierati nel mondo del gossip e del cinema. L'attore, ma anche cantante e interprete della famosa colonna sonora O mar for, dal suo profilo Instagram non lascia trapelare alcun dettaglio riguardo la sua vita privata: condivide pochi scatti, tutti principalmente legati al lavoro. Non tutti sanno che il cuore di Matteo Paolillo batte per una ragazza, e non si tratta di Ludovica Coscione, sua collega nella serie tv che interpreta il ruolo dell'amante Teresa, come si vociferava. L'attore è fidanzato con Alessia Fenderico, 28enne napoletana, amica di Maria Esposito, Rosa Ricci nella serie tv.

Chi è Alessia Fenderico, la fidanzata di Matteo Paolillo

Alessia Fenderico è una giovane ragazza napoletana: è nata a Napoli il 21 gennaio 1995, stando a quanto si legge sul suo profilo Facebook, ed è una consulente di trucco per un famoso brand di make up. Sul suo profilo Instagram che conta poco più di 8 mila follower, la ragazza ha condiviso ultimamente diverse fotografie con il fidanzato, Matteo Paolillo. Insieme lo scorso gennaio sono stati in viaggio a Marrakech: con un video su Tik Tok ha mostrato i momenti salienti della loro romantica vacanza.

@alessiafendi I knew from the first time, I'd stay for a long time ‘cause I like me better when I like me better when I'm with you🤍 ♬ I Like Me Better – Ryan Riback Remix – Lauv

Non è chiaro da quanto tempo stiano insieme: la prima foto social di coppia risale ai primi giorni di gennaio 2023. "Sei nell'euforia che c'è nei giorni di sole", la dedica della ragazza su Instagram a corredo di una fotografia con Matteo Paolillo scattata a Roma.

L'amicizia con Maria Esposito e Antonio Orefice

A quanto pare Alessia Fenderico sarebbe una cara amica di Maria Esposito, l'attrice che veste i panni di Rosa Ricci nella serie tv Mare Fuori. Un video condiviso su Tik Tok documenta l'amicizia, la stessa che lega Antonio Orefice, fidanzato di Maria Esposito, e Matteo Paolillo che, con ogni probabilità, si sarebbero conosciuti sul set.