Maria Esposito e Antonio Orefice di Mare Fuori sono fidanzati, le foto social del loro amore Maria Esposito e Antonio Orefice, rispettivamente Rosa Ricci e Totò di Mare Fuori, stanno insieme. I due si sono innamorati sul set della famosa serie ambientata a Napoli.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serie Mare Fuori sono Rosa Ricci e Totò, ma nella vita lontano dalle telecamere sono Maria Esposito e Antonio Orefice i due attori si sono innamorati lavorando fianco a fianco sul set della nota serie di Rai2. Sui social non mancano le foto che li ritraggono insieme e attraverso le quali condividono il loro amore con i fan.

La storia tra Maria Esposito e Antonio Orefice

I due non hanno mai nascosto il loro legame e infatti gli scatti in cui si mostrano, in atteggiamenti teneri, sono piuttosto frequenti e attraversano vari momenti della loro relazione. La prima foto risale a febbraio 2022, quindi già diverso tempo la fine delle riprese della seconda stagione che, infatti, è andata in onda a dicembre 2021. Ora che il personaggio di Totò, trasferito nel carcere di Poggioreale durante il secondo capitolo della serie, non è presente come nei precedenti episodi, è quello di Rosa Ricci a risaltare, avendo un ruolo centrale all'interno della narrazione, e in queste circostanze non mancano frasi di supporto da parte della sua dolce metà.

Chi è Antonio Orefice, Totò in Mare Fuori

Antonio Orefice ha 25 anni, è nato a Napoli e da quando è praticamente un bambino vive di teatro. La sua prima apparizione su un palcoscenico è stata all'età di 7 anni, al Teatro Bellini e da quel momento la recitazione è entrata a far parte della sua vita, sebbene inizialmente non avesse intenzione di diventare un attore di professione, ma appassionatosi al palcoscenico decide di prendere lezioni e frequenta l'Accademia La Ribalta, sempre nella sua città. Dopo aver preso parte ad alcune produzioni teatrali, però, fa alcuni provini per la tv e viene scelto per un piccolo ruolo in Gomorra – La serie e poi partecipa anche a Carosello Carosone, film su Rai1 con protagonista Eduardo Scarpetta.

Totò alias Antonio Orefice

Il successo, però, arriva con Mare Fuori, dove interpreta il personaggio di Totò, un giovane adottato da una famiglia benestante napoletana, che soffre terribilmente la sua condizione di "figlio acquisito" soprattutto a causa del figlio naturale della coppia che, infatti, tende a sminuirlo ed emarginarlo. Dopo una discussione accesa con quest'ultimo, Totò rimasto solo in casa, la fa esplodere e per questa ragione viene portato in carcere. Qui diventa uno dei protetti di Ciro Ricci e per vendicare la sua morte prova ad uccidere Carmine, ma finisce per sparare alla sua compagna, Nina.