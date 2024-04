video suggerito

Flirt al capolinea tra Matteo Paolillo e Ludovica Coscione, i due avevano smentito la relazione Il flirt tra Matteo Paolillo e Ludovica Coscione sarebbe giunto al capolinea secondo il settimanale Chi. I due hanno sempre smentito le voci su questa storia e, infatti, non ci sarebbero nemmeno indizi social a poterla confermare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Dopo essere stati Edoardo Conte e Teresa Polidori in Mare Fuori, il cui amore ha animato l'ultima stagione della serie, Matteo Paolillo e Ludovica Coscione, pare che si siano frequentati anche fuori dal set. Sembrerebbe, però, che la frequentazione sia ormai giunta al capolinea, stando almeno a quanto riportato dal settimanale Chi.

La fine del presunto flirt tra Matteo Paolillo e Ludovica Coscione

In realtà la conferma della loro relazione non è mai arrivata e, anzi, in più occasioni i due hanno smentito di avere un legame che andasse oltre quello instaurato sul set, dove era evidente una certa complicità, oltre che un'intesa, ma che a detta loro non sarebbe sfociata in nulla di più. Sul settimanale Chi, invece, ancora una volta, compare la notizia per cui i due non starebbero più insieme dopo una frequentazione durata due mesi e iniziata dopo l'ultimo set condiviso. Nessun indizio social che potesse dare adito a queste voci e che, quindi, potesse confermare l'ipotesi di un flirt in corso. Lui ha rivelato di essere single, dopo la storia con Alessia Fenderico, mentre Ludovica Coscione ha raccontato in un'intervista a Fanpage che le storie attribuitele da quando ha intrapreso il suo lavoro da attrice sono state molteplici e a seguito dei rumors sulla storia con Matteo Paolillo ha dichiarato: "Trovo molto tenero il fatto che qualcuno ami così tanto la coppia da volerla vedere insieme anche nella vita reale".

Edoardo e Teresa saranno in Mare Fuori 5?

Intanto le domande più frequenti ruotano attorno alla presenza di entrambi nella prossima stagione di Mare Fuori. Stando all'ultima puntata, Edoardo Conte potrebbe stavolta non farcela a seguito dell'agguato al cimitero, salutando così il suo personaggio con la quarta stagione della serie. Ludovica Coscione ha raccontato, dal canto suo, che Teresa abbia dato tutto quello che era possibile dare e che, quindi, non crede sia necessaria la sua presenza nella quinta stagione.