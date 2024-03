Mare Fuori 5, anticipazioni della quinta stagione: quando andrà in onda e chi ci sarà dei personaggi La quarta stagione di Mare Fuori è ormai giunta al termine, lasciando alcuni filoni narrativi ancora in sospeso. La quinta stagione è stata confermata, sebbene non sia ancora chiaro quali possano essere i possibili sviluppi, tra ritorni come quello di Rosa Ricci e addii come quello di Massimiliano Caiazzo e il suo Carmine Di Salvo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Maria Esposito è Rosa Ricci in Mare Fuori 4

Mercoledì 27 marzo si conclude la quarta stagione di Mare Fuori, ma i contorni della quinta già si vedono in lontananza. È stata infatti confermata, ed è già in lavorazione. Stando alle prime notizie in merito, sembra siano state confermate le modalità di messa in onda delle stagioni precedenti, quindi i nuovi episodi arriveranno in chiaro su Rai2 il prossimo febbraio. Anche in questa stagione vedrà l'addio di alcuni personaggi come quello di Carmine Di Salvo, interpretato da Massimiliano Caiazzo, mentre senza dubbio ritorneranno volti come quello di Silvia, Cucciolo e Micciarella.

Quando andrà in onda la quinta stagione di Mare Fuori

Come anticipato, la quinta stagione di Mare Fuori sarà trasmessa prima su Rai Play e in seguito su Rai 2. Un passaggio che si è rivelato vincente in termini di pubblico che, infatti, ha confermato l'attenzione rivolta alla serie che dalla terza stagione ha riscosso un grandissimo successo, complice anche l'arrivo degli episodi su Netflix. La quinta stagione, quindi, arriverà in chiaro a inizio 2025.

Matteo Paolillo è Edoardo Conte in Mare Fuori

Chi ci sarà in Mare Fuori 5 e chi sarà assente

Con la fine della quarta stagione anche alcuni cicli narrativi si sono chiusi, ciò significa che alcuni personaggi non saranno presenti nei successivi episodi della serie, ancora in fase di scrittura. Se Maria Esposito, quasi sicuramente, tornerà a vestire i panni di Rosa Ricci, Massimiliano Caiazzo ha ormai svestito quelli di Carmine Di Salvo, ma anche Crazy J ha lasciato la serie e personaggi come Kubra sono ancora in forse. Incerte le sorti di Matteo Paolillo, che interpreta Edoardo Conte, dal momento che il finale di stagione lascia aperti nuovi scenari da esplorare, eppure quasi certamente la sua Carmela, che ha il volto di Giovanna Sannino, sarà nella quinta stagione. Anche Mimmo, interpretato da Alessandro Orrei, potrebbe aspirare ad un bel finale con i prossimi episodi, ma è ancora tutto da vedere.

Massimiliano Caiazzo è Carmine Di Salvo in Mare Fuori

Le anticipazioni di Mare Fuori 5: la trama dei nuovi episodi

Non ci sono ancora notizie certe su quello che accadrà nella prossima stagione di Mare Fuori. La serie, infatti, è ancora in fase di scrittura, per cui non è chiaro quali potrebbero essere gli sviluppi della storia. Stando a quanto dichiarato da Ivan Silvestrini, regista che ha tenuto le redini del progetto sin da metà della seconda stagione, per poi abbandonare alla fine della quarta, potrebbe esserci un ritorno al passato: "La quinta potrebbe avere il compito di rilanciare la serie, è presumibile pensare che sarà un po come la prima stagione. Un ritorno al racconto più puro della criminalità".