Carmela Valestro ci sarà ancora in Mare Fuori 5? La risposta di Giovanna Sannino Giovanna Sannino, l’attrice che interpreta Carmela Valestro in Mare Fuori 4, ha risposto ad una domanda inerente alla sua presenza nella prossima stagione della serie, ovvero la quinta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giovanna Sannino è l'attrice che interpreta il ruolo di Carmela Valestro in Mare Fuori, sin dalla seconda stagione della serie. Ospite della trasmissione Timeline, condotta da Marco Carrara, la giovane interprete ha risposto ad una domanda che sta tenendo col fiato sospeso tutto gli appassionati della fiction Rai, ovvero se ci sarà nella prossima stagione.

Il futuro di Carmela Valestro in Mare Fuori 5

La giovane e ambiziosa moglie di Edoardo Conte(Matteo Paolillo), colei che gli dà il coraggio di compiere gesti anche estremi, pur di proteggere la loro famiglia, è uno dei personaggi che sin dalla prima apparizione in scena è cresciuto sempre di più, acquisendo anche una certa centralità nella storia. Il suo ruolo, quindi, ha acquisito soprattutto in questa quarta stagione dei contorni davvero importanti ai fini narrativi e, quindi, la domanda che sorge spontanea, dopo aver visto tutti gli episodi su RaiPlay, ora in chiaro su Rai2 è se ci sarà anche nella prossima stagione, l'attrice ha così risposto: "Vi posso dire che Carmela ci sarà in Mare Fuori 5, anche perché il contratto è stato firmato, la disponibilità è stata data. Penso che non abbia ancora detto tutto".

Il commento sul monologo a Sanremo 2024

Sannino ha poi affrontato una tematica molto importante, ovvero quella che riguarda la violenza contro le donne, commentando su richiesta di Marco Carrara, le parole di Elena Cecchettin dopo il monologo portato dagli interpreti di Mare Fuori sul palco dell'Ariston, che a suo avviso non era attinente alla realtà. L'attrice, quindi, ha così risposto: "Seguo la battaglia che fa Elena, in certe cose la condivido… Probabilmente se io ed Elena Cecchettin ci incontrassimo avremmo due visioni completamente diverse della lotta contro la violenza… L’importante è avere delle opinioni, opinioni diverse creano nuovi orizzonti".