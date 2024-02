“Roba da baci Perugina”: Elena Cecchettin contro il monologo degli attori di Mare fuori a Sanremo La sorella di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato, ha commentato la scelta di portare al Festival di Sanremo le parole di Matteo Bussola per parlare di violenza sulle donne: “Siparietto inutile. Non si poteva fare di meglio?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Nella serata di martedì del Festival di Sanremo c’è stato un momento per parlare del tema della violenza sulle donne. Lo hanno fatto salendo sul palco dell’Ariston alcuni protagonisti della fortunata serie della Rai “Mare Fuori”, giunta alla quarta stagione e già da qualche giorno disponibile su Raiplay.

Gli attori di “Mare Fuori” – da Matteo Paolillo a Massimiliano Caiazzo – hanno recitato uno dopo l’altro un testo di Matteo Bussola. Parole che però non tutti hanno apprezzato. E una critica è arrivata, tramite il suo profilo Instagram, anche da Elena Cecchettin, sorella di Giulia vittima di femminicidio. "Le frasi ascoltate su quel palco sono roba da Baci Perugina. E soprattutto: sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha niente a che vedere con la violenza maschile contro le donne", è quanto ha scritto Elena Cecchettin in una storia condivisa su Instagram.

La sorella della ventiduenne uccisa dal suo ex fidanzato lo scorso novembre ha condiviso una riflessione fatta, sempre su Instagram, di Carlotta Vagnoli. “Di un siparietto intriso di pinkwashing le vittime di femminicidio e 13 sopravvissut3 se ne fanno poco. Sul serio non si poteva fare di meglio?”.

La storia condivisa su Instagram da Elena Cecchettin

Ed Elena Cecchettin non è sicuramente l’unica a non aver gradito la scelta di Amadeus di parlare di violenza sulle donne in questo modo: da subito la scelta di usare le parole di Bussola è stata criticata sui social da più parti. Gli attori arrivati a Sanremo hanno recitato otto parole per riscrivere un glossario dell'amore: "ascolta", "accogli", "accetta", "impara", "verità", "accanto", "insieme" e "no".

"Le ‘nuove regole dell’amore' portate sul palco di Sanremo in quella che a tutti gli effetti è una promo al sapore di pinkwashing di Mare Fuori, sono un concentrato di privilegio maschile e naftalina – scrive ad esempio Vagnoli – Ma soprattutto non sono a fuoco. Non si parla di patriarcato, di cultura dello stupro, di violenza maschile contro le donne, di privilegio, di mascolinità tossica. Far scrivere a un uomo un pezzo del genere mi sembra il punto più ridicolo della serata".