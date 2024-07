video suggerito

Test Medicina 2024, quando verrà pubblicata la banca dati con i quesiti di luglio e come sarà la prova Entro il 10 luglio potrebbe essere resa nota la banca dati con i 3500 quesiti da cui potrebbero essere scelte le 60 domande della seconda sessione del test di Medicina 2024 in programma il 30 luglio. Ma, come successo con la prima sessione di maggio, potrebbe essere pubblicata anche qualche giorno prima tra il 7 e l'8 luglio.

A cura di Ida Artiaco

Novità in arrivo per coloro che parteciperanno alla seconda sessione del test di Medicina 2024 in programma il prossimo martedì 30 luglio. Entro il 10 luglio, infatti, sarà disponibile la banca dati con le 3.500 domande da cui poi verranno presi i 60 quesiti della prova d'ingresso. Ma la pubblicazione potrebbe anche avvenire qualche giorno prima, entro domenica 7 luglio o al massimo entro lunedì 8 luglio.

Era già successo con la prima sessione di maggio che la banca dati venisse resa nota con anticipo: le domande sarebbero dovute uscire l'8 ma il Ministero dell'Università e della Ricerca ne ha anticipato la pubblicazione al 5.

Si ricordi che gli aspiranti camici bianchi saranno alle prese con la prova, che durerà 100 minuti in cui dovranno rispondere a 60 quesiti, che presenteranno 5 soluzioni di risposta, estratti dall'apposita banca dati pubblica messa a disposizione dal Ministero dell'Università e della Ricerca e così suddivisi: 4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; 5 quesiti di ragionamento logico e problemi; 23 quesiti di biologia; 15 quesiti di chimica; 13 quesiti di fisica e matematica.

Per quanto riguarda il sistema di valutazione, sono previsti 1,5 punti per ogni risposta esatta; -0,4 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta omessa. I candidati risulteranno idonei all’ammissione ai corsi di laurea qualora abbiano ottenuto, nella rispettiva prova, un punteggio minimo pari a 20 punti. I posti a disposizione sono in totale 20.867.

Fino al giorno della prova gli aspiranti medici possono eseguire simulazioni dei test in forma anonima. L'esito è valutato da un applicativo di intelligenza artificiale. L'esito della prova di luglio sarà disponibile l'8 agosto. Coloro che hanno superato il test potranno scegliere le sedi di iscrizione dal 29 luglio fino alle 15 del 2 settembre: durante questo periodo dovranno presentare domanda di inserimento in graduatoria attraverso la piattaforma Universitaly. Il 10 settembre 2024 verrà infine pubblicata, nell'area riservata agli studenti sempre di Universitaly, la graduatoria nazionale di merito, mentre il primo scorrimento è previsto per il 18 dello stesso mese.